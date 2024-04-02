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В США предрекли «золотую эру» газа из-за искусственного интеллекта

Гендиректор EQT: в США начнется золотая эра газа из-за искусственного интеллекта
Производители природного газа в США ожидают рост спроса на фоне развития ИИ, пишет FT. По их словам, возобновляемые источники энергии не могут обеспечить необходимые поставки для центров обработки данных
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) способствует началу «золотой эры» для природного газа, заявил генеральный директор EQT (крупнейший производитель газа в США) Тоби Райс. Его слова приводит Financial Times (FT).

Правительство США стимулирует разработчиков экологически чистой энергии к декарбонизации, однако эксперты считают, что возобновляемые источники энергии не обеспечат надежные поставки для центров обработки данных, пишет FT. В компании Energy Capital Partners (ECP) изданию заявили, что в этих целях решающее значение будет иметь производство электроэнергии на природном газе.

«Газ — это единственное экономически эффективное производство энергии, способное обеспечивать надежные поставки в режиме 24/7, необходимые крупным технологическим компаниям для развития ИИ», — сказал основатель ECP Дуг Киммельман.

В энергетической компании Dominion Energy изданию также заявили, что пока энергия с нулевым выбросом углерода не сможет обеспечивать постоянную мощность, газовые установки будут «самым доступным и надежным» вариантом.

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Фото:Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

По данным FT, потребность центров обработки данных в электроэнергии стремительно растет, поскольку облачные хранилища, криптодобыча и ИИ увеличивают нагрузку на сети. Так, пишет издание, компания Microsoft открывает такие центры по всему миру каждые три дня. FT со ссылкой на данные S&P Global Commodity Insights отмечает, что такие предприятия в совокупности будут потреблять почти десятую часть от общего спроса на электроэнергию в США к 2035 году или более 480 Твт/ч по сравнению с 4,5% в 2025 году. По оценкам Международного энергетического агентства, спрос на электроэнергию в центрах обработки данных по всему миру может превысить 1000 Твт/ч к 2026 году, что вдвое больше уровня 2022 года и эквивалентно потреблению электроэнергии в Германии.

Согласно федеральным прогнозам, для удовлетворения спроса в 2024 и 2025 годы введут в эксплуатацию 20 новых электростанций, работающих на газе, пишет FT. Однако в S&P ожидают сокращения производства электроэнергии на газе к концу десятилетия, его заменит экологически читая энергия.

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«Если вы поговорите с нефтяниками, они скажут, что единственный способ удовлетворить этот спрос на энергию — использовать ископаемое топливо, но многие клиенты центров обработки данных взяли на себя обязательства по нулевому потреблению углекислого газа, поэтому они скажут, что энергия должна быть возобновляемой», — считает топ-менеджер французской корпорации Schneider Electric Петер Хервек.

Президент Siemens Energy North America Рич Ворберг также усомнился в быстром спаде использования газа: «Я думаю, что со временем этот спад становится все более отдаленным», — приводит его слова FT.

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