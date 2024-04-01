Катар зафрахтовал 19 газовозов в преддверии увеличения поставок СПГ
QatarEnergy зафрахтовала 19 газовозов в рамках четырех соглашений у судовых операторов из Азии в качестве подготовки к росту добычи газа в Катаре, сообщила пресс-служба компании.
Глава Минэнерго Катара Саад Шерида аль-Кааби рассказал, что китайские компании CMES и Shandong MarineGroup поставят по шесть судов каждая. MISC из Малайзии в свою очередь предоставит три судна, а совместное предприятие японской Kawasaki Kisen Kaisha и южнокорейской Hyundai Glovis — четыре газовоза. Вместимость каждого судна составляет 174 тыс. куб. м.
24 марта пресс-служба QatarEnergy сообщила о подписании тайм-чартерного соглашения с Qatar Gas Transport (Nakilat) на эксплуатацию 25 судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в рамках программы расширения флота. Новые газовозы строятся в Южной Корее: 17 судов — на верфях Hyundai Heavy Industries, 8 других — на верфях Hanwha Ocean. Вместимость каждого из них также составляет 174 тыс. куб. м. Указанные газовозы будут зафрахтованы Nakilat для дочерних компаний QatarEnergy в рамках 15-летних соглашений
Тайм-чартер в торговом мореплавании означает договор фрахтования судна c экипажем на определенное время. В его рамках судовладелец за арендную плату предоставляет фрахтователю судно и услуги членов экипажа в пользование на определенный срок для перевозок грузов или иных целей торгового мореплавания.
Катару необходимо больше газовозов, поскольку страна планирует нарастить годовую производственную мощность Северного месторождения с нынешних 77 млн т до 142 млн т СПГ к 2030 году, чтобы восстановить лидерство на мировом рынке этого ресурса, передает Bloomberg. Таким образом страна планирует к 2030 году увеличить производство СПГ на 85%.
В последние годы австралийские и американские проекты позволили двум странам нарастить производство СПГ до такой степени, что их экспорт практически сравнялся с катарским.
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