Катар зафрахтовал 19 газовозов в преддверии увеличения поставок СПГ

QatarEnergy зафрахтовала 19 судов для перевозки СПГ у операторов из Азии

QatarEnergy зафрахтовала 19 газовозов в рамках соглашений с операторами из Азии. Текущие число таких судов составит 104. Увеличение парка газовозов необходимо стране для увеличения экспорта газа

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

QatarEnergy зафрахтовала 19 газовозов в рамках четырех соглашений у судовых операторов из Азии в качестве подготовки к росту добычи газа в Катаре, сообщила пресс-служба компании.

Глава Минэнерго Катара Саад Шерида аль-Кааби рассказал, что китайские компании CMES и Shandong MarineGroup поставят по шесть судов каждая. MISC из Малайзии в свою очередь предоставит три судна, а совместное предприятие японской Kawasaki Kisen Kaisha и южнокорейской Hyundai Glovis — четыре газовоза. Вместимость каждого судна составляет 174 тыс. куб. м.

24 марта пресс-служба QatarEnergy сообщила о подписании тайм-чартерного соглашения с Qatar Gas Transport (Nakilat) на эксплуатацию 25 судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в рамках программы расширения флота. Новые газовозы строятся в Южной Корее: 17 судов — на верфях Hyundai Heavy Industries, 8 других — на верфях Hanwha Ocean. Вместимость каждого из них также составляет 174 тыс. куб. м. Указанные газовозы будут зафрахтованы Nakilat для дочерних компаний QatarEnergy в рамках 15-летних соглашений

Тайм-чартер в торговом мореплавании означает договор фрахтования судна c экипажем на определенное время. В его рамках судовладелец за арендную плату предоставляет фрахтователю судно и услуги членов экипажа в пользование на определенный срок для перевозок грузов или иных целей торгового мореплавания.

Катару необходимо больше газовозов, поскольку страна планирует нарастить годовую производственную мощность Северного месторождения с нынешних 77 млн т до 142 млн т СПГ к 2030 году, чтобы восстановить лидерство на мировом рынке этого ресурса, передает Bloomberg. Таким образом страна планирует к 2030 году увеличить производство СПГ на 85%.

В последние годы австралийские и американские проекты позволили двум странам нарастить производство СПГ до такой степени, что их экспорт практически сравнялся с катарским.