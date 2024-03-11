Глава Reuters заявил о планах вложить $8 млрд в искусственный интеллект

Глава Thomson Reuters заявил о планах потратить $8 млрд на инвестиции в ИИ

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У медиакомпании Thomson Reuters есть $8 млрд, которые можно потратить на инвестиции в искусственный интеллект и связанные с этим приобретения, рассказал исполнительный директор компании Стив Хаскер в разговоре с Financial Times.

Как уточнил Хаскер, приобретения будут в основном сосредоточены на компаниях с возможностями ИИ. За последние 18 месяцев Thomson Reuters потратила около $2 млрд на покупку компании SurePrep (разработчик программного обеспечения для автоматизации подготовки налоговых деклараций), Casetext (разработчик технологий искусственного интеллекта для юристов) и Pagero (бизнес-сеть для покупателей и продавцов, которая обеспечивает автоматизированную и безопасную передачу деловых документов), отмечает FT.

Кроме того, Thomson Reuters заключила несколько сделок с компаниями по искусственному интеллекту, которые хотели использовать новости Reuters для обучения больших языковых моделей.

Также медиакомпания планирует ежегодно тратить более $100 млн на разработку собственной технологии искусственного интеллекта для обслуживания клиентов в таких секторах, как юриспруденция, налогообложение и бухгалтерский учет, добавил Хаскер.

В 2023 году Thomson Reuters завершила двухлетнюю программу по превращению ее из контент-провайдера в технологическую компанию, «ориентированную на контент». Но Хаскер отметил, что почти сразу после этого появился искусственный интеллект, который, по его мнению, снова преобразует компанию.

В прошлом году компания запустила сервисы искусственного интеллекта, которые позволяют клиентам задавать сложные исследовательские вопросы и получать ответы с помощью искусственного интеллекта из авторитетных юридических источников, и в ближайшие несколько месяцев планируется еще шесть-восемь запусков подобных продуктов.