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UC Rusal не получил предложение от «Норникеля» о снижении дивидендов

UC Rusal не получал официального предложения о снижении дивидендов «Норникеля», заявил РБК гендиректор UC Rusal Евгений Никитин в кулуарах Красноярского экономического форума.

«У нас не было официального предложения, я не могу комментировать его (Владимира Потанина — прим. РБК) слова. Будет к нам официальное предложение — будем рассматривать», — сказал Никитин.

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Ранее в интервью Bloomberg акционер «Норникеля» Потанин заявлял, что дивиденды должны быть пересмотрены в сторону снижения, учитывая потребность в инвестициях. Бизнесмен отмечал, что часть средств, освободившихся дивидендов он намерен вложить в рост добычи палладия и других металлов.

Размер дивидендов от деятельности «Норникеля» является предметом давнего спора между Потаниным и основателем UC Rusal Олегом Дерипаской. Конфликт по этому поводу ведется с 2008 года. В частности, основатель UC Rusal настаивает на выплате высоких дивидендов, так как компания обслуживает свой высокий долг за счет этих выплат.

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«Норникель» увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 81%

Для снижения дивидендов Потанин должен согласовать с Rusal новую формулу их выплаты. В случае, если компания вновь откажется это делать, предстоит дождаться окончания срока действия акционерного соглашения в 2023 году.

Владимиру Потанину через подконтрольную ему Whiteleave Holdings (структура «Интерроса») принадлежит 30,4% «Норильского никеля». UC Rusal с 2008 года принадлежит 27,8% горно-металлургической компании.

В конце января Дерипаска в рамках сделки с Минфином США о снятии санкций с Rusal пообещал снизить свою долю примерно с 70 до 44,95% в компании En+, через которую владеет UC Rusal и «Евросибэнерго». Эта сделка привела к отмене санкций в отношении Rusal, но ограничила влияние на компанию ее основного акционера.

Теги: Владимир Потанин, «Норильский никель», дивиденды, Rusal
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