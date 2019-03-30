UC Rusal не получил предложение от «Норникеля» о снижении дивидендов

UC Rusal не получил предложение от «Норникеля» о снижении дивидендов

UC Rusal не получал официального предложения о снижении дивидендов «Норникеля», заявил РБК гендиректор UC Rusal Евгений Никитин в кулуарах Красноярского экономического форума.

«У нас не было официального предложения, я не могу комментировать его (Владимира Потанина — прим. РБК) слова. Будет к нам официальное предложение — будем рассматривать», — сказал Никитин.

Ранее в интервью Bloomberg акционер «Норникеля» Потанин заявлял, что дивиденды должны быть пересмотрены в сторону снижения, учитывая потребность в инвестициях. Бизнесмен отмечал, что часть средств, освободившихся дивидендов он намерен вложить в рост добычи палладия и других металлов.

Размер дивидендов от деятельности «Норникеля» является предметом давнего спора между Потаниным и основателем UC Rusal Олегом Дерипаской. Конфликт по этому поводу ведется с 2008 года. В частности, основатель UC Rusal настаивает на выплате высоких дивидендов, так как компания обслуживает свой высокий долг за счет этих выплат.