В России разрешат покупать алкоголь и табак по биометрии

«Известия»: в России к 2024 году разрешат покупать алкоголь и табак по биометрии

В России разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта к 2024 году, необходимо будет только подтвердить возраст по биометрии, сообщил «Известиям» гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ — совместное предприятие Ростелекома, ЦБ и Росимущества) Владислав Поволоцкий.

Он пояснил, что услуга будет доступна для тех, кто сдал данные в Единую биометрическую систему или получил упрощенную биометрию, а также подтвердил «Цифровой профиль». По словам Поволоцкого, сервис планируют запустить к 2024 году.

В X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») сообщили газете, что планируют запустить подтверждение возраста по биометрии на кассах самообслуживания, однако окончательное решение зависит от стоимости эксперимента, а также формата взаимодействия с согласиями на обработку персональных данных.

В пресс-службе ЦБТ отметили, что большинство магазинов уже оборудованы устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью распознавания лица, но все же массовое внедрение сервиса потребует времени.

В 2021 году в московском метрополитене ввели бесконтактную оплату проезда. За два года пассажиры совершили таким способом уже 80 млн проходов через турникеты, сообщал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В июне 2023 года первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила телеканалу РБК, что регулятор планирует в этом году запустить оплату в магазинах с помощью лица. По ее мнению, эта услуга будет очень востребована при покупках на небольшие суммы, инновацию можно будет распространить «на всю страну, во всех торговых сетях».