Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на более чем $10 млрд

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на более чем $10 млрд

Богатейшие россияне заработали с начала года более $10 млрд, подсчитал Bloomberg. На прошлой неделе агентство оценило потери российских бизнесменов с начала спецоперации в $67 млрд

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За первые два месяца 2023 года состояние богатейших бизнесменов России выросло на $10,4 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Этот индекс рассчитывается агентством по собственной методике, с учетом данных о стоимости акций компаний, дивидендах, результатах инсайдерских операций и других показателей. Всего, по данным на 1 марта, в рейтинге 22 российских бизнесмена.

Больше других преуспели в этом:

глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Он заработал $2,43 млрд, его состояние оценивается агентством в $17,8 млрд,

основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов (+ $1,54 млрд), его состояние оценивается в $20,2 млрд

глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (+ $905 млн). Его состояние оценивается агентством в $20,8 млрд

глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владимир Рашников (+ $825 млн). Его состояние оценено в $9,3 млрд

основатель и основной акционер USM Алишер Усманов (+ $738 млн). Его состояние оценивается агентством в $19,2 млрд.

Самый богатый российский миллиардер — глава «Норникеля» Владимир Потанин, занимающий 44-е место в рейтинге, — потерял $94,2 млн. Сейчас его состояние сейчас оценивается в $28,5 млрд.

24 февраля, в годовщину начала спецоперации России на Украине, Bloomberg Billionaires Index подсчитал, как изменилось состояние богатейших россиян с начала военного конфликта. Согласно данным агентства, совокупное состояние богатейших бизнесменов из России уменьшилось на $67 млрд.

Наибольшие потери капитала среди российских миллиардеров понес основатель «Северстали» Алексей Мордашов — $6,7 млрд. Вторым по размеру потерь оказался владелец НЛМК Владимир Лисин, состояние которого уменьшилось на $5,8 млрд, до $20,5 млрд. Роман Абрамович, который является крупнейшим акционером Evraz, второго по величине производителя стали в России, и владеет долями в «Норникеле», потерял $5,6 млрд, его состояние сократилось до $7,8 млрд.