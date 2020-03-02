Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора вместо Артема Чайки

Глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора «Модум-Транс» после того, как свою долю продал Артем Чайка. Это крупнейший оператор полувагонов с увеличенной грузоподъемностью

Андрей Бокарев (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Акционер «Трансмашхолдинга» и «УК «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора «Модум-Транс». Об этом говорится в сообщении «Модум-Транса», поступившем в РБК.

Бокарев получил 25% «Модум-Транса», говорится в сообщении. «Стратегия компании «Модум-Транс», включающая оптимизацию схем перевозки, внедрение цифровой трансформации и развитие информационных технологий, позволила оператору выйти на лидирующие позиции в отрасли. Такой актив становится интересным и перспективным вложением для стратегического партнерства», — заявил Бокарев (его слова приводятся в сообщении).

Ранее о планах Бокарева стать акционерам компании РБК рассказывал источник в одном из железнодорожных операторов. РБК направил запрос в пресс-службу «Трансмашхолдинга».

«Опыт и компетенции крупного промышленного инвестора (Андрея Бокарева — РБК) с одной стороны и высокий профессионализм и инновационность нашей компании с другой, являются хорошей основой для стратегического партнерства. Мы верим, что такое сотрудничество даст новый импульс в развитие бизнесов всех участников», — отметил гендиректор «Модум-Транса» Дмитрий Артюков.

Бокареву помимо Трансмашхолдинга» и «Кузбассразрезугля» принадлежат доли в УГМК, Центральной пригородной пассажирской компании и «Европейской медиагруппе».