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Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора вместо Артема Чайки

Глава «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора «Модум-Транс» после того, как свою долю продал Артем Чайка. Это крупнейший оператор полувагонов с увеличенной грузоподъемностью
Андрей Бокарев (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Акционер «Трансмашхолдинга» и «УК «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора «Модум-Транс». Об этом говорится в сообщении «Модум-Транса», поступившем в РБК.

Бокарев получил 25% «Модум-Транса», говорится в сообщении. «Стратегия компании «Модум-Транс», включающая оптимизацию схем перевозки, внедрение цифровой трансформации и развитие информационных технологий, позволила оператору выйти на лидирующие позиции в отрасли. Такой актив становится интересным и перспективным вложением для стратегического партнерства», — заявил Бокарев (его слова приводятся в сообщении).

Ранее о планах Бокарева стать акционерам компании РБК рассказывал источник в одном из железнодорожных операторов. РБК направил запрос в пресс-службу «Трансмашхолдинга».

«Опыт и компетенции крупного промышленного инвестора (Андрея Бокарева — РБК) с одной стороны и высокий профессионализм и инновационность нашей компании с другой, являются хорошей основой для стратегического партнерства. Мы верим, что такое сотрудничество даст новый импульс в развитие бизнесов всех участников», — отметил гендиректор «Модум-Транса» Дмитрий Артюков.

Бокареву помимо Трансмашхолдинга» и «Кузбассразрезугля» принадлежат доли в УГМК, Центральной пригородной пассажирской компании и «Европейской медиагруппе».

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Бизнес

По данным СПАРК, 75% «Модум-Транса» принадлежат компании «Инвест Логистика» (ее конечный владелец не раскрывается), еще 25% — пока у самого «Модум-Транса». В конце января 2020 года стало известно, что сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем с партнерами перестали распоряжаться 25% акциями (эти акции перешли самой компании). Источники РБК тогда говорили, что стоимость этого пакета составляет 2,5–3 млрд руб.

В сообщении «Модум-Транса» не уточняется, у кого Бокарев приобрел 25% оператора. Бизнесмен приобрел эту долю у структуры самой компании, сказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки.

В октябре 2019 года «Модум-Транс» заключил сделку, которая предполагает передачу ему в лизинг 15,5 тыс. полувагонов от «Восток1520» Александра Несиса. В результате, компания должна стать крупнейшим оператором парка полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (более 41,5 тыс. вагонов), опередив прежнего лидера рынка — угольную компанию СУЭК Андрея Мельниченко (у нее в управлении более 35 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью).

РБК направил запрос в пресс-службу «Трансмашхолдинга».

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
Теги: Андрей Бокарев, Артем Чайка
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Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Бизнес
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