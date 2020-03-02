«Силовые машины» Мордашова решили выйти из СП с Siemens

Находящаяся под санкциями США компания российского бизнесмена намерена воспользоваться своим опционом на продажу 35-процентной доли в капитале «Сименс Технологии газовых турбин»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Попавшая под санкции США компания Алексея Мордашова «Силовые машины» полностью выйдет из капитала совместного предприятия, созданного ею с немецкой Siemens, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По словам собеседников издания, «Силовые машины» воспользовались имеющимся у них опционом на продажу Siemens своей доли (35%) в капитале «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ). В результате Siemens станет единственным владельцем этой компании.

Источник, близкий к одному из участников переговоров, подтвердил РБК, что «Силовые машины» решили воспользоваться опционом на продажу доли. Siemens получила уведомление, что партнер хочет воспользоваться своим опционом на продажу доли в рамках СП, сказал представитель немецкой компании.

Представитель «Силовых машин» отказался от комментариев.

Среди причин выхода «Силовых машин» из СП с Siemens источники «Коммерсанта» называют требование правительства России о недопуске к участию в программе модернизации старых ТЭС компаний, где контролирующая доля принадлежит иностранцам. Ранее сообщалось, что СТГТ пытаются заключить специальный инвестконтракт (СПИК) по новым газовым турбинам для электроэнергетики, чтобы принять участие в программе, в рамках которой в обновление энергомощностей до 2031 года планируется вложить около 2 трлн руб. Однако против заключения СПИКов с иностранцами выступили «Силовые машины»: в частности, гендиректор компании Тимур Липатов говорил, что это «не совсем честно по отношению к отрасли и общественности» и ставит участников рынка в неравные условия.

В декабре 2019 года замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что ведомство не считает нужным заключать СПИКи по новым газовым турбинам для электроэнергетики.