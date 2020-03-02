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Бизнес ,  
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«Силовые машины» Мордашова решили выйти из СП с Siemens

Находящаяся под санкциями США компания российского бизнесмена намерена воспользоваться своим опционом на продажу 35-процентной доли в капитале «Сименс Технологии газовых турбин»
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Попавшая под санкции США компания Алексея Мордашова «Силовые машины» полностью выйдет из капитала совместного предприятия, созданного ею с немецкой Siemens, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По словам собеседников издания, «Силовые машины» воспользовались имеющимся у них опционом на продажу Siemens своей доли (35%) в капитале «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ). В результате Siemens станет единственным владельцем этой компании.

Источник, близкий к одному из участников переговоров, подтвердил РБК, что «Силовые машины» решили воспользоваться опционом на продажу доли. Siemens получила уведомление, что партнер хочет воспользоваться своим опционом на продажу доли в рамках СП, сказал представитель немецкой компании.

Представитель «Силовых машин» отказался от комментариев.

Среди причин выхода «Силовых машин» из СП с Siemens источники «Коммерсанта» называют требование правительства России о недопуске к участию в программе модернизации старых ТЭС компаний, где контролирующая доля принадлежит иностранцам. Ранее сообщалось, что СТГТ пытаются заключить специальный инвестконтракт (СПИК) по новым газовым турбинам для электроэнергетики, чтобы принять участие в программе, в рамках которой в обновление энергомощностей до 2031 года планируется вложить около 2 трлн руб. Однако против заключения СПИКов с иностранцами выступили «Силовые машины»: в частности, гендиректор компании Тимур Липатов говорил, что это «не совсем честно по отношению к отрасли и общественности» и ставит участников рынка в неравные условия.

В декабре 2019 года замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что ведомство не считает нужным заключать СПИКи по новым газовым турбинам для электроэнергетики.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США включило «Силовые машины» в санкционный список в январе 2018 года, объяснив это поставками газовых турбин Siemens в Крым. В компании назвали это решение незаконным.

В мае 2018 года Мордашов заявил о возможности выхода «Силовых машин» из СП с Siemens. «Мы должны серьезно рассмотреть вопрос об участии в этом совместном предприятии», — сказал бизнесмен, пояснив, что участие в СТГТ не дает «Силовым машинам» «много преимуществ и создает много проблем».

«У нас очень странная ситуация с этим совместным предприятием. Причиной введения санкций стала поставка в Крым российской компанией «Ростех» газовых турбин, произведенных этим СП. Но у нас в этом СП 35%, а у Siemens — 65%», — сказал Мордашов, подчеркнув, что к Siemens у США никаких претензий не возникло.

По данным источников «Коммерсанта», Siemens и «Силовые машины» должны договориться о стоимости 35% в капитале СТГТ в течение двух месяцев, в противном случае придется подключать независимого оценщика. Источник «Коммерсанта», близкий к «Силовым машинам», оценивает долю компании в СТГТ в $5–6 млн.

Авторы: Евгений Калюков, Алина Фадеева
Теги: «Силовые машины», Siemens, Алексей Мордашов
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