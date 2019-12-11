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Бизнес ,  
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Минпромторг поддержал «Силовые машины» в споре с Siemens о турбинах
Министерство не видит необходимости поддерживать производителей газовых турбин с помощью специальных инвестконтрактов. Такой контракт пытался заключить Siemens, но его конкурент «Силмаш» назвал поддержку нечестной
Фото: DPA / ТАСС

Минпромторг не считает нужным заключать специальные инвестконтракты (СПИКи) по новым газовым турбинам для электроэнергетики, сообщил журналистам замглавы ведомства Василий Осьмаков в кулуарах конференции газеты «Ведомости» «Будущее возобновляемой энергетики в России» (цитата по «Интерфаксу»). «С учетом того, что несколько игроков говорят о возможности локализации здесь без каких-то дополнительных мер, я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мы СПИК будем объявлять по этим технологиям. Это не нужно», — сказал Осьмаков.

Получить СПИК на производство турбин пытался завод «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, 65% у немецкой Siemens), чтобы принять участие в масштабной программе модернизации энергетики, которая стартовала в 2019 году. В рамках программы энергетики планируют вложить в обновление мощностей около 2 трлн руб. до 2031 года.

Наличие СПИКа позволило бы СТГТ получить для своих турбин статус российских: для модернизации электростанций энергетики могут покупать только такое оборудование. Теперь у Siemens может получить статус для турбин вторым возможным способом: снизить долю в СТГТ ниже 50%, передать заводу все технологии и добиться 90-процентной локализации с 2022 года.

Это может стать проблемой для концерна. Компания принципиально готова снизить долю в СТГТ до 50%, но с сохранением контроля над управлением технологией — речь идет об интеллектуальной собственности, говорил «Коммерсанту» глава Siemens в России Александр Либеров. Представитель компании отказался от комментариев.

«Силовые машины» выступили жестко против предоставления иностранцам СПИКов на производство газовых турбин. Гендиректор компании Тимур Липатов заявил, что это «не совсем честно по отношению к отрасли и общественности» и ставит участников рынка в неравные условия. По его мнению, Siemens может не выполнить нормы локализации оборудования, но все равно принять участие в программе модернизации.

Siemens и «Силовые машины» — давние партнеры: они вместе делают газовые турбины больше 20 лет, с 2015 года — на новом заводе СТГТ в Ленинградской области. Доля «Силовых машин» в совместном предприятии — 35%.

Но в январе 2018 года «Силовые машины» попали под жесткие санкции США из-за того, что СТГТ поставил газовые турбины (Россия такое оборудование не производит) «Ростеху», который затем перенаправил их в Крым для строительства двух новых электростанций. ЕС и США в 2014 году ввели санкции в отношении Крыма и запретили поставлять туда в том числе энергооборудование. Siemens, несмотря на контроль над заводом-поставщиком, заявил, что был втянут в схему обманом, и в результате от санкций не пострадал.

В этом году «Силовые машины» заявили, что сами будут делать мощную газовую турбину, но половину стоимости проекта, около 7 млрд руб., попросили у государства. Деньги правительство решило выделить в рамках конкурса. Осьмаков заявил журналистам, что единственную заявку на субсидию в декабре подали «Силовые машины», она соответствует необходимым требованиям.

«Силовые машины» могут создать Siemens проблемы, даже если немецкая компания согласится снизить долю в СТГТ ниже 50% и передать технологии. Для этого Siemens планировал привлечь нового, более дружественного партнера — «Газпром энергохолдинг». Но Тимур Липатов говорил РБК, что «Силовые машины» не собираются выходить из СТГТ, пока это не противоречит акционерному соглашению. По его условиям «Силовые машины» могут разрабатывать и производить свои турбины, но не имеют права их продавать и обслуживать, рассказывают два человека, близких к разным сторонам СТГТ. Зато у сторон есть право «дуэли» — механизма преимущественного выкупа пакетов друг друга, писал «Коммерсантъ». Если сторона, получившая предложение о покупке, отказывается от сделки, то обязана выкупить долю партнера по цене предложения. Либеров говорил, что Siemens может воспользоваться правом дуэли в 2021 году, но выходить из предприятия также не намерен.

Автор: Алина Фадеева
Теги: «Силовые машины», Siemens, газовые турбины, Крым
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