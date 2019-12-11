Минпромторг поддержал «Силовые машины» в споре с Siemens о турбинах

Министерство не видит необходимости поддерживать производителей газовых турбин с помощью специальных инвестконтрактов. Такой контракт пытался заключить Siemens, но его конкурент «Силмаш» назвал поддержку нечестной

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Минпромторг не считает нужным заключать специальные инвестконтракты (СПИКи) по новым газовым турбинам для электроэнергетики, сообщил журналистам замглавы ведомства Василий Осьмаков в кулуарах конференции газеты «Ведомости» «Будущее возобновляемой энергетики в России» (цитата по «Интерфаксу»). «С учетом того, что несколько игроков говорят о возможности локализации здесь без каких-то дополнительных мер, я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мы СПИК будем объявлять по этим технологиям. Это не нужно», — сказал Осьмаков.

Получить СПИК на производство турбин пытался завод «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, 65% у немецкой Siemens), чтобы принять участие в масштабной программе модернизации энергетики, которая стартовала в 2019 году. В рамках программы энергетики планируют вложить в обновление мощностей около 2 трлн руб. до 2031 года.

Наличие СПИКа позволило бы СТГТ получить для своих турбин статус российских: для модернизации электростанций энергетики могут покупать только такое оборудование. Теперь у Siemens может получить статус для турбин вторым возможным способом: снизить долю в СТГТ ниже 50%, передать заводу все технологии и добиться 90-процентной локализации с 2022 года.

Это может стать проблемой для концерна. Компания принципиально готова снизить долю в СТГТ до 50%, но с сохранением контроля над управлением технологией — речь идет об интеллектуальной собственности, говорил «Коммерсанту» глава Siemens в России Александр Либеров. Представитель компании отказался от комментариев.

«Силовые машины» выступили жестко против предоставления иностранцам СПИКов на производство газовых турбин. Гендиректор компании Тимур Липатов заявил, что это «не совсем честно по отношению к отрасли и общественности» и ставит участников рынка в неравные условия. По его мнению, Siemens может не выполнить нормы локализации оборудования, но все равно принять участие в программе модернизации.