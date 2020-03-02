Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
«Грабли» эффективности: шесть просчетов компаний при обустройстве офисов Pro, 09:56 Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами Политика, 09:50 В Сети появилось видео с места захвата заложников в ТЦ на Филиппинах Общество, 09:36 В Индонезии выявили первые два случая заражения новым коронавирусом Общество, 09:35 Сделка через нотариуса: как дистанционно купить жилье в другом городе Недвижимость, 09:30 Aurus получила на автомобили более 700 предзаказов Общество, 09:26 Впервые три российских теннисиста вошли в топ-15 рейтинга ATP Спорт, 09:18 В США второй человек умер от коронавируса Общество, 09:04 Депутат Луговой заподозрил РЖД в переплате при покупке лома Бизнес, 09:00 ФНС начеку: семь главных ошибок при расчете НДС Pro, 08:59 На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре Общество, 08:54 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 2 марта Общество, 08:40 Панарин установил индивидуальный рекорд по результативной серии в НХЛ Спорт, 08:34 В Башкирии произошел крупный пожар на ферме Общество, 08:12
Бизнес ,  
0 

Депутат Луговой заподозрил РЖД в переплате при покупке лома

Депутат Андрей Луговой, обвинявший «дочку» РЖД в продаже лома по заниженным ценам, обнаружил, что другая структура монополии закупала это сырье, наоборот, значительно дороже. В компании утверждают, что цена покупки была рыночной
Андрей Луговой (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой обратился в Министерство внутренних дел по поводу сделок о покупке РЖД металлолома у компании «Транслом». Последняя, по версии депутата, пользуясь исключительным положением, продает его монополии вдвое дороже, чем покупает у нее же.

Луговой попросил начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Курносенко проверить ценообразование этих сделок и их соответствие действующему законодательству, а гендиректора РЖД Олега Белозерова — проанализировать цены закупки и продажи лома разными подразделениями монополии. Об этом говорится в письмах Лугового в МВД и РЖД от 4 февраля, их копии есть у РБК. Подлинность документов РБК подтвердил и депутат.

РБК направил запросы в МВД и «Транслом».

Какие претензии выдвигает депутат

Луговой обращает внимание МВД на три конкурса по закупке металлолома в 2018–2019 годах, организованных «дочкой» РЖД — Вагонной ремонтной компанией (ВРК-1), в общей сложности более чем на 113 млн руб. — на 76,5 млн руб., 18,5 млн и 18,4 млн руб.

Победитель и единственный участник тендера — «Транслом» — официально указан только в одной из закупок (на 18,5 млн руб.), следует из данных сайта госзакупок. Но, по информации Лугового, эта же компания выиграла и два других конкурса.

Как следует из аукционной документации одного из тендеров, металлолом обошелся ВРК-1 в среднем в 17 тыс. руб. за тонну. По договору же о поставке лома «Транслому», который компания заключила с РЖД в 2016 году (есть у РБК), предусмотрено формульное ценообразование. Согласно этой формуле, в 2018 году средневзвешенная цена продажи лома, по подсчетам Лугового, составляла 8–9 тыс. руб. за тонну (столько за сырье должны были получить РЖД). Поэтому депутат предположил, что «Транслом» мог покупать лом в одном подразделении РЖД и перепродавать другому в два раза дороже.

Цена 17 тыс. руб. за тонну в 2018 году соответствовала рынку, парирует руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. «Вопрос к тому, как была составлена формула в договоре РЖД и «Транслома». Возможно, она не учитывала дефицита на рынке», — отмечает эксперт. В 2017–2018 годах из-за дефицита на рынке цена лома в России выросла на 52%, до 17,7 тыс. руб. По его словам, «Транслом», покупая неразделанный лом, может выставлять наценку за его сортировку, но не более 30%.

Как ценообразование объясняют в РЖД

Представитель РЖД заявил, что цена в договорах формировалась исходя из рыночных цен металлолома, размещенных в публичном доступе с учетом условий расчетов и доставки.

В компании поясняют, что ВРК-1 покупала лом черных металлов «в соответствии с действующим законодательством» для максимальной загрузки литейных мощностей своего подразделения. «Специфика литейного производства ВРК-1 заключается в использовании узкой номенклатуры качественных видов лома. Лом, который образуется на других предприятиях РЖД, смешанный, несортированный, и разделение его на нужные номенклатуры на территории данных предприятий технически невозможно и не производится», — объяснил представитель монополии, отвечая на вопрос РБК, почему одна «дочка» покупает лом у «Транслома», а другая продает его этой же компании.

На что еще жаловался Луговой

В январе 2020 года стало известно, что бывший на тот момент зампредом правительства Дмитрий Козак поручил ведомствам провести проверку нескольких сделок между РЖД и «Трансломом» на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Речь шла о трех договорах Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) с «Трансломом» на выполнение работ по «разделке» более 2 тыс. вагонов, исключенных из инвентарного парка. Проверка началась тоже после жалобы Лугового, который тогда заявил, что в результате этих сделок недополученный доход ФПК с одного разделанного вагона составит почти 1 млн руб., то есть около 2 млрд руб. от трех договоров. О результатах проверки не сообщалось, РБК направил запрос в правительство.

Что такое «Транслом»

«Транслом», до 2016 года принадлежавший РЖД, после продажи «Кроносу» Алексея Золотарева продолжил работать с ломом железнодорожной монополии, а также по указу президента Владимира Путина в 2019 году получил право закупать без конкурса лом Росгвардии и Министерства обороны.

Источники РБК и «Коммерсанта» связывают «Транслом» с бизнес-интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов. Игорь Ротенберг в 2004–2005 годах был вице-президентом и главой департамента управления имуществом РЖД, где занимался, в частности, металлоломом. Представитель Ротенбергов и генеральный директор «Транслома» Сергей Астахов опровергают связь компании с бизнесменами.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева
Теги: металлолом, РЖД
Материалы по теме
РЖД выйдут из проекта на €1,2 млрд в Иране из-за санкций США
Бизнес
ФАС запретила РЖД заключить контракт на ₽1,2 млрд со структурой «Ростеха»
Бизнес
РЖД пообещали возить ветеранов Великой Отечественной бесплатно
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter