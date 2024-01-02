FT сообщила о хаосе в Alibaba

FT узнала о борьбе за власть и хаосе в Alibaba после неудачи с реструктуризацией

Alibaba стала проигрывать конкурентам на фоне «хаотичной реструктуризации» и борьбы за власть внутри компании, пишет FT. IТ-гигант пытается наметить новый курс после отказа от плана реструктуризации

Джек Ма (Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Китайская Alibaba Group, основанная Джеком Ма (Forbes оценивает его состояние в $24,9 млрд), переживает кризис на фоне реструктуризации и борьбы за власть, породивших хаос в компании, пишет Financial Times.

В марте 2023 года Alibaba объявила о намерении разделить бизнес на шесть подразделений. Однако, по словам нескольких источников газеты в Alibaba, многие сотрудники сбиты с толку, поскольку «не знают, что разделилось [в рамках реструктуризации], а что нет», до тех пор, пока их не увольняют после выделения их структур.

После того как оказалось, что сотрудники выполняют одни и те же функции в различных подразделениях, группа решила создать IТ-подразделение для управления инфраструктурой всего бизнеса, приводит пример FT. Однако затем это решение было отменено из-за внутренней борьбы за власть, рассказали собеседники. «Это была плохая и хаотичная ситуация. Многие из тех, кого необходимо уволить, имеют внутреннюю поддержку, и их нелегко уволить», — пояснил один из источников.

Еще одну историю в подтверждение хаотичной ситуации рассказал изданию сотрудник DingTalk — платформы для корпоративного общения и сотрудничества, разработанной Alibaba Group. По его словам, его команду отключили от интранета группы без предупреждения, что оставило ее без доступа к внутренним коммуникациям Alibaba.

В конце декабря новый генеральный директор Alibaba Эдди Юнмин Ву сосредоточил у себя контроль над основным бизнесом Alibaba, пытаясь укрепить свою власть, отмечает газета. Это произошло после того, как в ноябре когда-то самую дорогую компанию Азии впервые обогнал по уровню рыночной капитализации ее китайский конкурент PDD Holdings, а акции Alibaba упали на 75% по сравнению с пиком трехлетней давности. По словам источников, борьба за власть между старой гвардией во главе с бывшим генеральным директором Дэниэлом Чжаном и Эдди Ву, который сменил его в сентябре, усугубила ощущение хаоса.

В марте компания объявила, что Чжан возглавит облачный бизнес (Cloud Intelligence Group) после его выделения, но в сентябре, когда он должен был взять на себя управление, он неожиданно ушел в отставку. Financial Times писала, что его выгнал Ву. Однако в Alibaba отрицают это, заявив, что Чжан сам пожелал уйти. По мнению представителя Alibaba Cloud, уход Чжана означает, что многие связанные с ним сотрудники, скорее всего, будут уволены.

По словам одного из источников газеты, компания PDD, превзойдя Alibaba по рыночной капитализации, «стала настоящим тревожным звонком» для нее. «Люди были очень расстроены, но теперь Alibaba думает, как с этим справиться», — рассказали собеседники. По словам источников и аналитиков, группе пока не удается эффективно соперничать с новыми агрессивными конкурентами, оставаясь в одном ряду с ними в разработке искусственного интеллекта и используя свою сильную сторону в электронной коммерции, чтобы добиться успеха на западных рынках.

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Alibaba, в свою очередь, в ответ на запрос заявила FT, что «никогда не находилась в лучшем финансовом положении для инвестиций в рост бизнеса и стратегические возможности». «Это наш главный приоритет», — заверили там.

Alibaba в марте 2023 года анонсировала реорганизацию, чтобы повысить стоимость акций и стимулировать рост бизнеса. Первоначально инвесторы поддержали эти планы, после заявления компании ее акции выросли на 20% за несколько дней. Однако угасающий оптимизм инвесторов относительно экономики Китая после отмены локдаунов ослабил энтузиазм, отмечает издание.

Согласно плану реорганизации, в рамках Alibaba Group должны были создать шесть крупных бизнес-групп и несколько компаний: Alibaba Cloud Intelligence (облачные сервисы и ИИ);

Taobao Tmall Commerce Group (цифровые торговые площадки, включая Taobao и Tmall);

Local Services Group (служба доставки еды и картографические сервисы);

Cainiao Smart Logistics (логистика);

Global Digital Commerce Group (международные предприятия Alibaba, включая AliExpress и Lazada);

Digital Media and Entertainment Group (стриминговые сервисы и кинобизнес).

В ноябре Alibaba решила отказаться от планов по выделению своего облачного бизнеса и приостановила листинг своего подразделения супермаркетов.

Джек Ма призвал компанию вернуться к ее «миссии и видению». «Я твердо убежден, что Alibaba изменится и реформируется», — написал Ма во внутреннем блоге в конце прошлого года.