Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 17 фев, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 17 фев, 12:59
Цена на нефть Brent превысила $65 впервые с января прошлого года Экономика, 05:10 В Приамурье сошли с рельсов 25 вагонов грузового поезда Общество, 04:50 В Испании возобновили дело в отношении Фридмана по делу о банкротстве Бизнес, 04:44 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 04:16 Кадыров в ОАЭ передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина Политика, 03:55 Янукович назвал виновных в ситуации вокруг Крыма и Донбасса Политика, 03:40 Эксперты оценили рост всех долгов России в 2020 году Экономика, 03:27 Восемь человек пострадали при стрельбе у автобусной станции в США Общество, 02:53 Россияне назвали ожидания от подарков на 23 февраля и 8 марта Общество, 02:16 Финансы под контролем: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 02:11 В Финляндии выявили новую мутацию коронавируса Общество, 02:08 ВС напомнил об уголовном наказании для заразивших других людей COVID-19 Общество, 01:25 ФНС упростит получение налоговых вычетов Экономика, 00:58 «Боруссия» победила «Севилью» в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 00:56
Бизнес ,  
0 

В Испании возобновили дело в отношении Фридмана по делу о банкротстве

Дело, возбужденное в 2019 году, закрыли в декабре 2020-го. Однако прокуратура нашла новые документы и настояла возобновить производство. Сам Фридман заявлял, что не имеет отношения к банкротству испанской группы Zed
Альфа-банк RU000A100998 100,48 Купить
Михаил Фридман
Михаил Фридман (Фото: Павел Головкин / ТАСС)

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) по требованию прокуратуры возобновила уголовное дело о возможной причастности совладельца «Альфа-Групп» российского миллиардера Михаила Фридмана к банкротству испанской компании Zed WorldWide в 2016 году. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на НСПИ.

Уголовное дело возбудили в 2019 году. Как писала El Pais, испанская прокуратура считала, что, будучи акционером занимающейся разработкой игр и мобильных приложений Zed WorldWide, Фридман совершил ряд действий для ухудшения финансового положения компании и приобретения ее за €20 млн. При этом реальная стоимость корпорации составляла €1,2 млрд.

После этого Zed WorldWide слилась с ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», образовав компанию Zed+. Фридман заявлял, что не связан с ней и не владеет долями в компании через подконтрольные ему юрлица.

Фридман дал показания в испанском суде
Общество

Как пишет Confidencial, следователь НСПИ Мануэль Гарсия Кастельон закрыл дело в декабре 2020 года, поскольку расследование не смогло доказать прямое или косвенное участие миллиардера к банкротству группы Zed, и у суда нет оснований для предъявления обвинений.

Однако, как сообщает DW, прокуратура обнаружила новые документы, касающиеся данного дела. Среди них есть электронные письма, которые могут свидетельствовать о причастности миллиардера к банкротству Zed. К делу привлекли также бывшего генерального директора «Вымпелкома» (владеет брендом «Билайн») Антона Кудряшова и возглавлявшего восточноевропейский сегмент Zed WorldWide Алексея Азаренкова.

Представитель Фридмана сообщил об отсутствии обвинений от властей Испании
Бизнес
Михаил Фридман

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Домашнее поколение: почему зумерам будет проще купить жилье — Bloomberg Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

В сентябре 2019 года представитель российского миллиардера заявлял, что Фридман проходил по делу о банкротстве испанской компании как подследственный и ему не предъявлялись никакие обвинения. Представитель Фридмана отмечал, что экс-владельцы Zed семья Долсет пытались привлечь российского бизнесмена и подконтрольный ему холдинг Veon к спору между акционерами.

В октябре 2019 года Фридман дал показания в Национальном суде Испании по делу группы Zed. Он отверг выдвинутые обвинения и заявил, что «не знал, не руководил, не инструктировал и не участвовал в незаконных планах покупки Zed». Миллиардер сообщил, что дело построено на поддельных документах, внесенных одним из бывших владельцев компании Пересем Долсетом, а сам он никогда не выполнял административных функций в группе Zed.

Автор
Михаил Котляр
Михаил Фридман Испания уголовное дело суд
Материалы по теме
Фридман дал показания в испанском суде
Общество
Фридман прибыл в суд в Мадриде по делу о банкротстве испанской компании
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter