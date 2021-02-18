В Испании возобновили дело в отношении Фридмана по делу о банкротстве

Дело, возбужденное в 2019 году, закрыли в декабре 2020-го. Однако прокуратура нашла новые документы и настояла возобновить производство. Сам Фридман заявлял, что не имеет отношения к банкротству испанской группы Zed

Михаил Фридман (Фото: Павел Головкин / ТАСС)

Национальная судебная палата Испании (НСПИ) по требованию прокуратуры возобновила уголовное дело о возможной причастности совладельца «Альфа-Групп» российского миллиардера Михаила Фридмана к банкротству испанской компании Zed WorldWide в 2016 году. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на НСПИ.

Уголовное дело возбудили в 2019 году. Как писала El Pais, испанская прокуратура считала, что, будучи акционером занимающейся разработкой игр и мобильных приложений Zed WorldWide, Фридман совершил ряд действий для ухудшения финансового положения компании и приобретения ее за €20 млн. При этом реальная стоимость корпорации составляла €1,2 млрд.

После этого Zed WorldWide слилась с ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», образовав компанию Zed+. Фридман заявлял, что не связан с ней и не владеет долями в компании через подконтрольные ему юрлица.

Как пишет Confidencial, следователь НСПИ Мануэль Гарсия Кастельон закрыл дело в декабре 2020 года, поскольку расследование не смогло доказать прямое или косвенное участие миллиардера к банкротству группы Zed, и у суда нет оснований для предъявления обвинений.