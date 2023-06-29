Есть ли жизнь на МКАД: как изменилась главная автомагистраль Москвы

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Московская кольцевая автодорога (МКАД) занимает одно из важнейших звеньев в транспортном каркасе столицы и является ее главной внутригородской магистралью. По данным мэрии Москвы, ежедневно на МКАД выезжает 1 млн уникальных автомобилей — каждая третья машина в городе. За свою более чем 60-летнюю историю МКАД претерпела несколько масштабных реконструкций, превратившись из четырехполосной трассы в десятиполосную магистраль. А в результате комплексных реконструкций развязок еще появилось 167 км дополнительных автодорог, в то время как протяженность самого кольца — 108 км. «То есть, фактически мы построили еще полторы МКАД», — замечает глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Рождение МКАД

Замысел создать вокруг Москвы кольцевую автомагистраль появился в 1930-х годах. Работа над проектом будущей дороги началась в конце десятилетия и продлилась три года, пока его не пришлось свернуть из-за войны. Вернулись к строительству МКАД в 1950 году, а первые километры новой дороги начали строить в 1956-м в районе Ярославского шоссе. Спустя четыре года открыли первый участок длиной 48 км от Ярославского до Симферопольского шоссе. Окончательно кольцо замкнулось в ноябре 1962 года. Это была неосвещенная дорога с двумя полосами движения в обе стороны, которые были разделены большим газоном с бордюром, с хорошим покрытием и инновационными по тем временам 33 клеверными развязками.

МКАД при Лужкове

В 1990-х годах было принято решение о масштабной реконструкции кольцевой автодороги. Главная причина — МКАД к тому времени перестала справляться с пропускной способностью автомобилей. В последние годы перестройки временным решением этой проблемы стало расширение дорожного полотна за счет демонтажа разделительного газона — но это привело лишь к росту аварийности. Стала очевидна необходимость масштабной реконструкции МКАД, которая началась уже в новой России.

Происходила она в два этапа. Первый стартовал практически сразу после прихода Юрия Лужкова к власти: в 1993–1994 годах. Второй этап реконструкции запустили в 1995 году, он продолжался три года. За это время трассу расширили до пяти полос в каждом направлении, установили бетонные ограждения, разделяющие встречные потоки транспорта, а также провели освещение. В сентябре 1998 года Лужков торжественно открыл движение по обновленной МКАД.

Несмотря на проведенную реконструкцию, МКАД продолжала оставаться одной из самых проблемных дорог столицы. К середине нулевых ситуация с заторами здесь обрела наиболее серьезные масштабы. Например, в 2008 году была зафиксирована самая длинная в истории дороги 68-километровая 13-часовая пробка. С 11 утра до полуночи стояла внутренняя сторона МКАД, от Дмитровского шоссе до Профсоюзной улицы. А в декабре 2010 года пробка растянулась почти на 50 км.

Факты из истории МКАД Изначальный проект МКАД предполагал по четыре полосы в каждую сторону. Но Никита Хрущев решил, что в стране просто нет такого количества автомобилей, и «урезал» проект до двух полос в каждую сторону.

Пару десятилетий МКАД действительно не была загруженной. На ней снимали сцены погони популярного советского фильма 1966 года «Берегись автомобиля». Тогда из-за отсутствия машин на трассе даже не пришлось перекрывать движение на время съемок.

Самая длинная пробка в Москве была зафиксирована 15 мая 2008 года, она растянулась на 68 км и затянулась на 13 часов. Затор образовался на МКАД из-за перекрытия дорог.

За последние пять лет средняя скорость движения по кольцевой дороге выросла на 6%, с 48 км/ч до 51 км/ч.

С 2018 года число ДТП с пострадавшими на МКАД уменьшилось на 20%, с 817 до 655 случаев в 2022 году.

МКАД сегодня

В 2010 году только мощные многоуровневые развязки МКАД с Варшавским и Ярославским шоссе нормально справлялись с потоками машин. Все остальные клеверные развязки превратились в «бутылочные горлышки»: такая схема движения, инновационная полвека назад, обернулась с ростом автомобилизации пересечением потоков при съезде и выезде на шоссе, что способствовало длительным заторам.

В итоге было принято решение о новой модернизации МКАД. Программа стартовала в 2011 году и подразумевала реконструкцию 22 устаревших развязок клеверного типа с превращением их в многоуровневые сооружения с направленными съездами и тоннелями большей пропускной способности. На данный момент почти все — 19 развязок из 22 — уже открылись после обновления.

2012 год: развязка на пересечении с Ленинградским шоссе позволила обеспечить беспрепятственный въезд/выезд на МКАД и магистраль Москва — Санкт-Петербург;

2012 год: на пересечении проспекта Маршала Жукова (Звенигородское шоссе) — позволила завершить реконструкцию Звенигородского шоссе и обеспечить доступ на М-9 «Балтия»;

2012 год: на пересечении с магистралью Вешняки — Люберцы (Косинская развязка) — позволила соединить Северо-Восточную хорду с магистралью Вешняки — Люберцы;

2014 год: на пересечении с Волгоградским проспектом с учетом синхронизированных работ на федеральной трассе М-5 «Урал» развязка улучшила транспортную доступность микрорайона Жулебино и городов Котельники, Люберцы;

2014 год: на пересечении с улицей Подольских Курсантов — позволила создать новый въезд/выезд на МКАД из района Бирюлево Западное;

2014 год: на пересечении с Молодогвардейской улицей — позволила обеспечить примыкание к МКАД северного обхода Одинцова и в будущем обеспечит связь Северного дублера Кутузовского проспекта с северным обходом Одинцово;

2014 год: Бусиновская развязка позволила обеспечить глубокий «вход» трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург в город с соединением с СЗХ и СВХ;

2015 год: на пересечении с Дмитровским шоссе с учетом синхронизации реконструкции дорог в Московской области развязка позволила улучшить транспортное обслуживание поселка Северный, Физтеха, а также города Долгопрудный;

2015 год: на пересечении с Рязанским проспектом — позволила улучшить транспортную доступность районов Жулебино и Некрасовка, подмосковных городов Люберцы и Жуковский и обеспечить доступ наземного пассажирского транспорта к станции метро «Лермонтовский проспект»;

2015 год: на пересечении с Мичуринским проспектом — позволила улучшить транспортную доступность района Солнцево и аэропорта Внуково;

2016 год: на пересечении с Ленинским проспектом — позволила сохранить скоростной режим на Киевском шоссе за счет разделения транспортных потоков, а также улучшить транспортную доступность аэропорта Внуково;

2016 год: на пересечении с Можайским шоссе — позволила обеспечить транспортную доступность к Международному медицинскому кластеру (ММК) «Сколково» и за счет синхронизации реконструкции с Минским шоссе улучшить транспортное обслуживание жителей Западного административного округа и города Одинцово;

2016 год: на пересечении с Каширским шоссе — позволила улучшить транспортную доступность города Домодедово и аэропорта Домодедово;

2017 год: на пересечении с Профсоюзной улицей — обеспечила связь старой и новой Москвы за счет полноценного соединения с Калужским шоссе;

2019 год: на пересечении с Бесединским шоссе — позволила улучшить транспортную доступность жителей районов Братеево, Зябликово и самого густонаселенного района Москвы — Марьино, а также обеспечит выезд на МКАД будущей Южной рокады;

2019 год: на пересечении с ул. Генерала Дорохова — позволила обеспечить выезд на МКАД с новой «вылетной» магистрали, улучшить транспортную доступность Сколково, Мещерского, пос. Заречье и Очаково-Матвеевского, а также въезд/выезд с Северо-Западной хорды на МКАД;

2020 год: на пересечении с 40 км МКАД со строительством дороги от пос. Коммунарка до МКАД (дублер Калужского шоссе) развязка позволила снизить загрузку транспортной развязки на пересечении Калужского шоссе с МКАД за счет перераспределения транспортных потоков на новую дорогу;

2020 год: на пересечении с Волоколамским шоссе — позволила увеличить пропускную способность Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе, улучшить транспортное обслуживание районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино и города Красногорск;

2022 год: на пересечении с Осташковским шоссе — позволила увеличить пропускную способность МКАД, Осташковского шоссе и ул. Осташковская за счет перераспределения транспортных потоков и реорганизации «проблемных» зон.

«Каждая из этих развязок — уникальное инженерно-транспортное сооружение, которое не только прибавило скорости движению в городе, но и сделало его более безопасным, избавив съезды и выезды на МКАД от пересекающихся потоков», — поясняет Рафик Загрутдинов.

Еще три объекта планируется завершить и ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Речь идет о развязках на пересечении с Алтуфьевским шоссе, улицей Верхние Поля и улицей Липецкая.

«В результате последней модернизации уже можно говорить о том, что пропускная способность на большинстве участков МКАД буквально удвоилась: мы сделали разгонные полосы, увеличили емкость дороги за счет направленных съездов, повысили ее пропускную способность и облегчили движение без снижения скорости», — заключил глава столичного департамента строительства.