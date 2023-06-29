Есть ли жизнь на МКАД: как изменилась главная автомагистраль Москвы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 93,86 (+0,73) Инвестиции, 28 июн, 16:22 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,62 (+0,57) Инвестиции, 28 июн, 16:22
Ритмы Motherland: как создают крупные фестивали независимой музыки РБК и ВКонтакте, 14:55
В Никарагуа заявили о желании платить за пшеницу в рублях или кордобах Экономика, 14:45
Забудьте пароли: зачем бизнесу универсальный ID для пользователей Тренды, 14:45
Мосбиржа запустит опционы на валюту и вечный фьючерс на золото Инвестиции, 14:44
Российский гребец заявил о подозрениях к партнеру в подмешивании допинга Спорт, 14:41
Токен криптобиржи FTX вырос на 33% на новостях о ее перезапуске Крипто, 14:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Движение «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово приостановили Общество, 14:34
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан Инвестиции, 14:31
Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в нижегородском лагере Общество, 14:30
FT сообщила о задержании генерала Суровикина Политика, 14:19
Пушилин заявил об усилении позиций России на краснолиманском направлении Политика, 14:17
Телемедицина стала данностью: какие фирмы поделили молодой медтех-рынок Pro, 14:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 14:13
Город ,  
0 

Есть ли жизнь на МКАД: как изменилась главная автомагистраль Москвы

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московская кольцевая автодорога (МКАД) занимает одно из важнейших звеньев в транспортном каркасе столицы и является ее главной внутригородской магистралью. По данным мэрии Москвы, ежедневно на МКАД выезжает 1 млн уникальных автомобилей — каждая третья машина в городе. За свою более чем 60-летнюю историю МКАД претерпела несколько масштабных реконструкций, превратившись из четырехполосной трассы в десятиполосную магистраль. А в результате комплексных реконструкций развязок еще появилось 167 км дополнительных автодорог, в то время как протяженность самого кольца — 108 км. «То есть, фактически мы построили еще полторы МКАД», — замечает глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Рождение МКАД

Замысел создать вокруг Москвы кольцевую автомагистраль появился в 1930-х годах. Работа над проектом будущей дороги началась в конце десятилетия и продлилась три года, пока его не пришлось свернуть из-за войны. Вернулись к строительству МКАД в 1950 году, а первые километры новой дороги начали строить в 1956-м в районе Ярославского шоссе. Спустя четыре года открыли первый участок длиной 48 км от Ярославского до Симферопольского шоссе. Окончательно кольцо замкнулось в ноябре 1962 года. Это была неосвещенная дорога с двумя полосами движения в обе стороны, которые были разделены большим газоном с бордюром, с хорошим покрытием и инновационными по тем временам 33 клеверными развязками.

Строительные работы на МКАД между Минским и Успенским шоссе незадолго до открытия магистрали, сентябрь 1962 года МКАД в 1960-е годы Участок МКАД в 1970-е годы

МКАД при Лужкове

В 1990-х годах было принято решение о масштабной реконструкции кольцевой автодороги. Главная причина — МКАД к тому времени перестала справляться с пропускной способностью автомобилей. В последние годы перестройки временным решением этой проблемы стало расширение дорожного полотна за счет демонтажа разделительного газона — но это привело лишь к росту аварийности. Стала очевидна необходимость масштабной реконструкции МКАД, которая началась уже в новой России.

Происходила она в два этапа. Первый стартовал практически сразу после прихода Юрия Лужкова к власти: в 1993–1994 годах. Второй этап реконструкции запустили в 1995 году, он продолжался три года. За это время трассу расширили до пяти полос в каждом направлении, установили бетонные ограждения, разделяющие встречные потоки транспорта, а также провели освещение. В сентябре 1998 года Лужков торжественно открыл движение по обновленной МКАД.

Читайте на РБК Pro
«Новая Саудовская Аравия». Как страна избавляется от нефтяной экономики
Деньги утекают: ищем проблемные места в закупках, чтобы снизить расходы
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии

МКАД в июне 1990 года МКАД в сентябре 1994 года &mdash; отбойники и фонари уже поставлены, полотно еще не расширено Работы по расширению МКАД, август 1995 года Расширение МКАД в районе Алтуфьевского шоссе, октябрь 1997 года Торжественное открытие обновленной МКАД, сентябрь 1998 года. На церемонии присутствуют мэр Москвы Юрий Лужков, председатель Совета Федерации Егор Строев, патриарх Алексий II Торжественное открытие обновленной МКАД, сентябрь 1998 года Новая десятиполосная МКАД в районе Братцево, сентябрь 1999 года

Несмотря на проведенную реконструкцию, МКАД продолжала оставаться одной из самых проблемных дорог столицы. К середине нулевых ситуация с заторами здесь обрела наиболее серьезные масштабы. Например, в 2008 году была зафиксирована самая длинная в истории дороги 68-километровая 13-часовая пробка. С 11 утра до полуночи стояла внутренняя сторона МКАД, от Дмитровского шоссе до Профсоюзной улицы. А в декабре 2010 года пробка растянулась почти на 50 км.

Факты из истории МКАД

  • Изначальный проект МКАД предполагал по четыре полосы в каждую сторону. Но Никита Хрущев решил, что в стране просто нет такого количества автомобилей, и «урезал» проект до двух полос в каждую сторону.
  • Пару десятилетий МКАД действительно не была загруженной. На ней снимали сцены погони популярного советского фильма 1966 года «Берегись автомобиля». Тогда из-за отсутствия машин на трассе даже не пришлось перекрывать движение на время съемок.
  • Самая длинная пробка в Москве была зафиксирована 15 мая 2008 года, она растянулась на 68 км и затянулась на 13 часов. Затор образовался на МКАД из-за перекрытия дорог.
  • За последние пять лет средняя скорость движения по кольцевой дороге выросла на 6%, с 48 км/ч до 51 км/ч.
  • С 2018 года число ДТП с пострадавшими на МКАД уменьшилось на 20%, с 817 до 655 случаев в 2022 году.

МКАД сегодня

В 2010 году только мощные многоуровневые развязки МКАД с Варшавским и Ярославским шоссе нормально справлялись с потоками машин. Все остальные клеверные развязки превратились в «бутылочные горлышки»: такая схема движения, инновационная полвека назад, обернулась с ростом автомобилизации пересечением потоков при съезде и выезде на шоссе, что способствовало длительным заторам.

В итоге было принято решение о новой модернизации МКАД. Программа стартовала в 2011 году и подразумевала реконструкцию 22 устаревших развязок клеверного типа с превращением их в многоуровневые сооружения с направленными съездами и тоннелями большей пропускной способности. На данный момент почти все — 19 развязок из 22 — уже открылись после обновления.

  • 2012 год: развязка на пересечении с Ленинградским шоссе позволила обеспечить беспрепятственный въезд/выезд на МКАД и магистраль Москва — Санкт-Петербург;
  • 2012 год: на пересечении проспекта Маршала Жукова (Звенигородское шоссе) — позволила завершить реконструкцию Звенигородского шоссе и обеспечить доступ на М-9 «Балтия»;
  • 2012 год: на пересечении с магистралью Вешняки — Люберцы (Косинская развязка) — позволила соединить Северо-Восточную хорду с магистралью Вешняки — Люберцы;
  • 2014 год: на пересечении с Волгоградским проспектом с учетом синхронизированных работ на федеральной трассе М-5 «Урал» развязка улучшила транспортную доступность микрорайона Жулебино и городов Котельники, Люберцы;
  • 2014 год: на пересечении с улицей Подольских Курсантов — позволила создать новый въезд/выезд на МКАД из района Бирюлево Западное;
  • 2014 год: на пересечении с Молодогвардейской улицей — позволила обеспечить примыкание к МКАД северного обхода Одинцова и в будущем обеспечит связь Северного дублера Кутузовского проспекта с северным обходом Одинцово;
  • 2014 год: Бусиновская развязка позволила обеспечить глубокий «вход» трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург в город с соединением с СЗХ и СВХ;
  • 2015 год: на пересечении с Дмитровским шоссе с учетом синхронизации реконструкции дорог в Московской области развязка позволила улучшить транспортное обслуживание поселка Северный, Физтеха, а также города Долгопрудный;
  • 2015 год: на пересечении с Рязанским проспектом — позволила улучшить транспортную доступность районов Жулебино и Некрасовка, подмосковных городов Люберцы и Жуковский и обеспечить доступ наземного пассажирского транспорта к станции метро «Лермонтовский проспект»;
  • 2015 год: на пересечении с Мичуринским проспектом — позволила улучшить транспортную доступность района Солнцево и аэропорта Внуково;
  • 2016 год: на пересечении с Ленинским проспектом — позволила сохранить скоростной режим на Киевском шоссе за счет разделения транспортных потоков, а также улучшить транспортную доступность аэропорта Внуково;
  • 2016 год: на пересечении с Можайским шоссе — позволила обеспечить транспортную доступность к Международному медицинскому кластеру (ММК) «Сколково» и за счет синхронизации реконструкции с Минским шоссе улучшить транспортное обслуживание жителей Западного административного округа и города Одинцово;
  • 2016 год: на пересечении с Каширским шоссе — позволила улучшить транспортную доступность города Домодедово и аэропорта Домодедово;
  • 2017 год: на пересечении с Профсоюзной улицей — обеспечила связь старой и новой Москвы за счет полноценного соединения с Калужским шоссе;
  • 2019 год: на пересечении с Бесединским шоссе — позволила улучшить транспортную доступность жителей районов Братеево, Зябликово и самого густонаселенного района Москвы — Марьино, а также обеспечит выезд на МКАД будущей Южной рокады;
  • 2019 год: на пересечении с ул. Генерала Дорохова — позволила обеспечить выезд на МКАД с новой «вылетной» магистрали, улучшить транспортную доступность Сколково, Мещерского, пос. Заречье и Очаково-Матвеевского, а также въезд/выезд с Северо-Западной хорды на МКАД;
  • 2020 год: на пересечении с 40 км МКАД со строительством дороги от пос. Коммунарка до МКАД (дублер Калужского шоссе) развязка позволила снизить загрузку транспортной развязки на пересечении Калужского шоссе с МКАД за счет перераспределения транспортных потоков на новую дорогу;
  • 2020 год: на пересечении с Волоколамским шоссе — позволила увеличить пропускную способность Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе, улучшить транспортное обслуживание районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино и города Красногорск;
  • 2022 год: на пересечении с Осташковским шоссе — позволила увеличить пропускную способность МКАД, Осташковского шоссе и ул. Осташковская за счет перераспределения транспортных потоков и реорганизации «проблемных» зон.

«Каждая из этих развязок — уникальное инженерно-транспортное сооружение, которое не только прибавило скорости движению в городе, но и сделало его более безопасным, избавив съезды и выезды на МКАД от пересекающихся потоков», — поясняет Рафик Загрутдинов.

Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей Реконструкция развязки МКАД с Липецкой улицей

Еще три объекта планируется завершить и ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Речь идет о развязках на пересечении с Алтуфьевским шоссе, улицей Верхние Поля и улицей Липецкая.

«В результате последней модернизации уже можно говорить о том, что пропускная способность на большинстве участков МКАД буквально удвоилась: мы сделали разгонные полосы, увеличили емкость дороги за счет направленных съездов, повысили ее пропускную способность и облегчили движение без снижения скорости», — заключил глава столичного департамента строительства.

Теги
МКАД строительство дорог Москва история
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter