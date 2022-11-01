«Экономическая правда» узнала об уходе Витренко с поста главы «Нафтогаза»

По данным издания, Витренко уже написал заявление. Его пост может занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Депутат Ярослав Железняк уточнил, что само это министерство объединят с Мининфраструктуры Украины

Юрий Витренко (Фото: Анатолий Сирык / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Юрий Витренко в ближайшее время покинет пост главы «Нафтогаза», сообщили источники «Экономической правды» в компании и парламенте.

По их данным, Витренко написал заявление об отставке. Как отмечает «Экономическая правда», по процедуре главу компании должен уволить наблюдательный совет «Нафтогаза», но это может сделать и кабинет министров. Освободившееся место должен занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Один из собеседников издания указал, что для того, чтобы министра можно было назначить новым руководителем «Нафтогаза», его сначала должен уволить парламент. Поэтому, возможно, вместо Витренко на время назначат врио, а Чернышов возглавит компанию после.

Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил в своем телеграм-канале, что, по его информации, на ближайшую пленарную неделю запланировано «обсуждение кадрового вопроса»: Чернышова будут увольнять в связи с переводом на новую должность. «Вроде бы само Министерство региональной политики должны объединить с Мининфраструктуры и передать полностью [главе этого ведомства Александру] Кубракову», — объяснил парламентарий.

Чернышов занимает должность министра развития общин и территорий с марта 2020 года. До этого он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию.

Витренко руководит «Нафтогазом» с апреля прошлого года. Этой весной его переназначили на пост председателя еще на год.

В августе Витренко сказал Reuters, что готов уйти в отставку, если это поможет реструктуризации долга компании. В конце июля «Нафтогаз» объявил о дефолте по еврооблигациям и попросил у держателей отсрочку.