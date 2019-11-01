Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники

Минтранс отменил приказ о переходе железнодорожной отрасли с роликовых на кассетные подшипники, которые необходимы для вращения колес. Этого потребовали вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак после жалоб грузоотправителей

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Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых. Это следует из нового приказа замминистра транспорта Иннокентий Алафинова от 1 ноября, копия которого есть у РБК.

«Признать приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 25 октября 2019 года № 342 «О принятии к руководству и исполнению итогов семьдесят первого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества» утратившим силу», — говорится в приказе Алафинов, который назван и.о. министра. Факт отмены приказа РБК подтвердили в пресс-службе Минтранса.

Сейчас более 90% вагонов используют роликовые подшипники, подшипники обеспечивают вращение колес. Отменный приказ предполагал, что с начала 2021 года на кассетные подшипники перейдут все типы вагонов при капитальном ремонте с заменой колес.

Против этого перехода выступало правительство. На совещании в четверг, 31 октября, с участием вице-премьеров Максима Акимова (курирует транспорт) и Дмитрия Козака (промышленность) было дано поручение об отмене инициативы Минтранса, ведомству на его исполнение выделили сутки. «Переход на любые технологические новации для частных владельцев вагонного парка и производителей подшипников может носить только рекомендательный и поэтапный характер», — говорил РБК представитель Козака Илья Джус. Он подчеркивал, что это вопрос коммерческой целесообразности.

В ходе обсуждения участники совещания пришли к выводу, что испытания и научно-исследовательские работы, доказывающие преимущество кассетных подшипников, не проводились. Также отсутствует и возможность 100-процентной локализации производства таких подшипников в России, говорил РБК представитель Акимова Сергей Извольский.