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Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники
Минтранс отменил приказ о переходе железнодорожной отрасли с роликовых на кассетные подшипники, которые необходимы для вращения колес. Этого потребовали вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак после жалоб грузоотправителей
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Министерство транспорта отменило приказ о переводе всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых. Это следует из нового приказа замминистра транспорта Иннокентий Алафинова от 1 ноября, копия которого есть у РБК.

«Признать приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 25 октября 2019 года № 342 «О принятии к руководству и исполнению итогов семьдесят первого заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества» утратившим силу», — говорится в приказе Алафинов, который назван и.о. министра. Факт отмены приказа РБК подтвердили в пресс-службе Минтранса.

Сейчас более 90% вагонов используют роликовые подшипники, подшипники обеспечивают вращение колес. Отменный приказ предполагал, что с начала 2021 года на кассетные подшипники перейдут все типы вагонов при капитальном ремонте с заменой колес.

Против этого перехода выступало правительство. На совещании в четверг, 31 октября, с участием вице-премьеров Максима Акимова (курирует транспорт) и Дмитрия Козака (промышленность) было дано поручение об отмене инициативы Минтранса, ведомству на его исполнение выделили сутки. «Переход на любые технологические новации для частных владельцев вагонного парка и производителей подшипников может носить только рекомендательный и поэтапный характер», — говорил РБК представитель Козака Илья Джус. Он подчеркивал, что это вопрос коммерческой целесообразности.

В ходе обсуждения участники совещания пришли к выводу, что испытания и научно-исследовательские работы, доказывающие преимущество кассетных подшипников, не проводились. Также отсутствует и возможность 100-процентной локализации производства таких подшипников в России, говорил РБК представитель Акимова Сергей Извольский.

«Поручение заместителей председателя правительства сегодня выполнено», — сказали РБК в пресс-службе Минтранса.

До этого предложение о переходе на кассетные подшипники вызывало протесты среди операторов и грузоотправителей. О рисках такой реформы предупреждал Совет потребителей по вопросам деятельности РЖД: дефиците грузовых вагонов, невыполнении планируемых объемов перевозок, росте ставок аренды вагонов и их стоимости. Участники рынка опасались санкционных рисков из-за проблем с локализацией производства, в том числе при использовании импортной стали. Против выступали также руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

В России всего три компании, которые производят кассетные подшипники: «СКФ-Тверь» («дочка» шведской компании SKF Forvaltning), «ЕПК-Бренко» (совместное предприятие ЕПК и американской Amsted Rail) и «Тимкен Рус Сервис Компани» (структура американской Timken).

Перевод всех вагонов на кассетные подшипники потребовал бы около 300 млрд руб., говорил представитель Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД. Минтранс закладывал на полный переход восемь-десять лет. В РЖД отмечали, что с помощью кассетных подшипников грузовые вагоны будут реже требовать внепланового ремонта, а владельцы подвижного состава сократят затраты.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева
Теги: вагоны, РЖД, Минтранс
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