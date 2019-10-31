Правительство поручило за сутки отменить приказ о подшипниках на вагонах

Правительство поручило Минтрансу отменить приказ о переходе железнодорожных вагонов на кассетные подшипники. Против этого приказа выступали грузоотправители, операторы, предупреждая о рисках дефицита вагонов и коллапса на рынке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минтранс за сутки должен отменить приказ от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода железнодорожного транспорта на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года. Такое решение приняли вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак на совещании в четверг 31 октября. Об этом РБК сообщил представитель Козака Илья Джус.

«Переход на любые технологические новации для частных владельцев вагонного парка и производителей подшипников может носить только рекомендательный и поэтапный характер, это вопрос коммерческой целесообразности и бизнес-моделей самих компаний», — пояснил Джус.

В совещании принимали участие президент некоммерческого партнерства «Русская сталь» и владелец НЛМК Владимир Лисин, представители Минтранса, Ассоциации производителей подшипников и Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

Несмотря на протесты операторов и грузовладельцев, Минтранс 25 октября издал приказ о принятии к руководству и исполнению протокола заседания Совета СНГ, начав подготовку к массовой смене подшипников на грузовых вагонах. Сейчас на 90% вагонов используют не кассетные, а роликовые подшипники (обеспечивают вращение колес вагонов). По заключению Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД, переход на кассетные подшипники связан с несколькими рисками — дефицитом грузовых вагонов и невыполнением планируемых объемов перевозок, ростом ставок аренды вагонов и их стоимости. Участники рынка также опасаются санкционных рисков из-за неполной локализации производства такого типа подшипников в России, в том числе из-за использования импортной стали и иностранных технологий.

Кассетные подшипники в России производятся на трех предприятиях: «СКФ-Тверь» (100-процентная «дочка» шведской компании SKF Forvaltning), «ЕПК-Бренко» — совместное предприятие ЕПК и американской Amsted Rail, а также «Тимкен Рус Сервис Компани» — структура американской Timken. При этом уровень локализации у «ЕПК-Бренко» и SKF составляет 85%, у Timken — 40%.