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Правительство поручило за сутки отменить приказ о подшипниках на вагонах
Правительство поручило Минтрансу отменить приказ о переходе железнодорожных вагонов на кассетные подшипники. Против этого приказа выступали грузоотправители, операторы, предупреждая о рисках дефицита вагонов и коллапса на рынке
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Минтранс за сутки должен отменить приказ от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода железнодорожного транспорта на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года. Такое решение приняли вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак на совещании в четверг 31 октября. Об этом РБК сообщил представитель Козака Илья Джус.

«Переход на любые технологические новации для частных владельцев вагонного парка и производителей подшипников может носить только рекомендательный и поэтапный характер, это вопрос коммерческой целесообразности и бизнес-моделей самих компаний», — пояснил Джус.

В совещании принимали участие президент некоммерческого партнерства «Русская сталь» и владелец НЛМК Владимир Лисин, представители Минтранса, Ассоциации производителей подшипников и Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

Несмотря на протесты операторов и грузовладельцев, Минтранс 25 октября издал приказ о принятии к руководству и исполнению протокола заседания Совета СНГ, начав подготовку к массовой смене подшипников на грузовых вагонах. Сейчас на 90% вагонов используют не кассетные, а роликовые подшипники (обеспечивают вращение колес вагонов). По заключению Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД, переход на кассетные подшипники связан с несколькими рисками — дефицитом грузовых вагонов и невыполнением планируемых объемов перевозок, ростом ставок аренды вагонов и их стоимости. Участники рынка также опасаются санкционных рисков из-за неполной локализации производства такого типа подшипников в России, в том числе из-за использования импортной стали и иностранных технологий.

Кассетные подшипники в России производятся на трех предприятиях: «СКФ-Тверь» (100-процентная «дочка» шведской компании SKF Forvaltning), «ЕПК-Бренко» — совместное предприятие ЕПК и американской Amsted Rail, а также «Тимкен Рус Сервис Компани» — структура американской Timken. При этом уровень локализации у «ЕПК-Бренко» и SKF составляет 85%, у Timken — 40%.

Переход всех вагонов на кассетные подшипники потребует около 300 млрд руб. инвестиций, оценивал представитель Совета потребителей. В РЖД тем временем говорили, что благодаря переходу с роликовых на кассетные подшипники грузовые вагоны будут реже отправляться на внеплановый ремонт, а затраты владельцев подвижного состава сократятся.

Против идеи Минтранса и РЖД также выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, признав ее дискриминационной. Операторы и грузовладельцы на прошлой неделе опубликовали в ведущих деловых СМИ, включая РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ», открытое письмо Акимову и Козаку с просьбой отменить этот приказ Минтранса. В противном случае они угрожали уйти в сопредельные страны.

РБК направил запрос в Минтранс.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Минтранс
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Глава ФАС выступил против перевода вагонов на кассетные подшипники
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