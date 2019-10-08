Глава ФАС выступил против перевода вагонов на кассетные подшипники

Глава ФАС Игорь Артемьев раскритиковал переход железнодорожной отрасли на кассетные подшипники, необходимые для вращения колес, признав меру дискриминационной. По оценке грузоотправителей, эта мера обойдется рынку в 300 млрд руб.

Игорь Артемьев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против перевода всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых. Об этом говорится в письме руководителя службы Игоря Артемьева (копия есть у РБК). Содержание документа РБК подтвердил источник в одном из вагоноремонтных предприятий. Позднее подлинность письма подтвердили РБК в пресс-службе ФАС.

Артемьев отправил это письмо 3 октября министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору РЖД Олегу Белозерову. Представитель РЖД пока не ответил на запрос РБК. В пресс-службе Минтранса подтвердили РБК получение письма, добавив, что готовы разъяснить свою позицию на площадке ФАС.

Сейчас на 90% вагонов используют роликовые подшипники (обеспечивают вращение колес вагонов). В середине сентября Минтранс объявил, что с начала 2021 года будет обязателен переход на кассетные подшипники для всех типов вагонов при капитальном ремонте с заменой колес.

Согласно письму Артемьева, российские компании, создающие подшипники кассетного типа, работают по лицензионным договорам в формате сборочных цехов из поставляемых комплектующих. Это «СКФ-Тверь» — 100-процентная «дочка» шведской компании SKF Forvaltning, «ЕПК-Бренко» — совместное предприятие ЕПК и американской Amsted Rail, а также «Тимкен Рус Сервис Компани» — структура американской Timken. Таким образом, переход с роликовых на кассетные подшипники ставит российские компании «в зависимость от действий иностранных производителей», сказано в обращении главы ФАС.

«Принятие такого решения создает дискриминационные условия владельцам парка вагонов приписки Российской Федерации по сравнению с владельцами вагонов других государств», — пишет Артемьев. Они призвал Дитриха и Белозерова приостановить решение о обязательном переходе на кассетные подшипники, а также оценить его экономическую целесообразность.