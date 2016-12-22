Акции Tesla подскочили на 18% после соглашения Маска с властями США

В ходе предбиржевых торгов котировки Tesla смогли отыграть свое пятничное падение. Инвесторов успокоило досудебное соглашение, которое заключили глава компании Илон Маск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Акции Tesla Inc. на торгах до открытия рынка в понедельник, 1 октября, выросли в цене более чем на 18%. Росту котировок способствовало досудебное соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и главой компании Илоном Маском, заключенное в конце прошлой недели, сообщает Bloomberg.

По данным на 14:40 мск курс акций Tesla вырос на 18,22%, их стоимость в этот момент составляла $313. Таким образом, акции Tesla Inc. отыграли свое пятничное падение. В пятницу котировки Tesla, после того как SEC объявила, что открыла дело в отношении Маска, завершили торговый день на уровне $264,77, потеряв 13,9%.

В минувшую пятницу SEC объявила, что открыла в отношении Маска дело, заподозрив главу Tesla в том, что он ввел инвесторов в заблуждение. Как уточнял Reuters, претензии комиссии были связаны с сообщением Маска в Twitter от 7 августа.Тогда глава компании заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420 (позже от этой идеи бизнесмен отказался).

В SEC посчитали, что когда Маск писал о поддержке выкупа со стороны найденного им инвестора, он ввел инвесторов в заблуждение. По мнению комиссии, оснований делать подобные заявления у главы Tesla не было.

Позднее в пятницу последовало новое заявление SEC. В нем говорилось о достигнутом досудебном соглашении с главой Tesla Илоном Маском. Согласно соглашению Маск сохранит свою должность генерального директора в Tesla, но в течение 45 дней покинет пост председателя совета директоров компании. Кроме этого, бизнесмен обязан будет заплатить штраф в размере $20 млн.

Заявление SEC о досудебном соглашении было опубликовано после завершения торгов в пятницу и уже не смогло повлиять на котировки.