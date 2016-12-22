Суд ужесточил приговор экс-президенту Южной Кореи

Апелляционный суд Сеула добавил один год лишения свободы к наказанию бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, осужденной за растрату государственных средств и вмешательство в выборы. Таким образом ее приговорили к 25 годам тюремного заключения, передает агентство Yonhap.

Прокуратура требовала оштрафовать ее на 118,5 млрд вон ($105,5 млн) и приговорить к 30 годам тюрьмы. Но суд постановил назначить ей штраф в 20 млрд вон ($17,8 млн) и лишение свободы на срок 25 лет.

В центре коррупционного скандала Пак Кын Хе оказалась в апреле 2016 года. Ее подругу Чхве Сун Силь обвинили в использовании дружбы с южнокорейским лидером для вымогательства денег у Samsung, Lotte и других крупных корпораций.

В конце 2016-го Пак Кын Хе объявили импичмент. В апреле 2018 года ее приговорили к 24 годам тюрьмы и штрафу в $17,5 млн за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.