В Южной Корее запросили ордер на арест фактического руководителя Samsung

В 2016 году Ли Чжэ Ен стал фигурантом коррупционного скандала с участием экс-президента Южной Кореи. Он был осужден на пять лет, однако провел в тюрьме лишь год, выйдя на свободу в 2018-м

Ли Чжэ Ён (в центре) (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Южнокорейская прокуратура обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена. Об этом сообщает «Ренхап».

Как отмечает агентство, в суд обратился офис сеульского главного окружного прокурора по экономическим преступлениям и уголовному правосудию по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году. В результате сделки Ли Чжэ Ен получил единоличный контроль над конгломератом.

По данным агентства, прокуроры подозревают топ-менеджеров Samsung в причастности к передаче права управления корпорацией Ли Чжэ Ену от его отца и формального руководителя Ли Гон Хи, который с 2014 года прикован к постели и не появляется на публике. Обвинители считают, что Cheil Industries, где держателем самого большого пакета акций был Ли Чжэ Ен, приобрела Samsung C&T — фактически головную компанию Samsung Group, занизив при этом стоимость ее акций. По мнению прокуроров, по итогам слияния это позволило Ли Чжэ Ену завладеть конгломератом.

Кроме того, прокуратура расследует факт возможного искусственного наращивания Samsung Group стоимости акций компании Samsung Biologics с целью завышения доли ее владельца Cheil Industries в фармацевтическом бизнесе конгломерата.