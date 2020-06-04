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В Южной Корее запросили ордер на арест фактического руководителя Samsung

В 2016 году Ли Чжэ Ен стал фигурантом коррупционного скандала с участием экс-президента Южной Кореи. Он был осужден на пять лет, однако провел в тюрьме лишь год, выйдя на свободу в 2018-м
Ли Чжэ Ён (в центре)
Ли Чжэ Ён (в центре) (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Южнокорейская прокуратура обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена. Об этом сообщает «Ренхап».

Как отмечает агентство, в суд обратился офис сеульского главного окружного прокурора по экономическим преступлениям и уголовному правосудию по делу о слиянии корпораций Cheil Industries и Samsung C&T в 2015 году. В результате сделки Ли Чжэ Ен получил единоличный контроль над конгломератом.

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Бизнес

По данным агентства, прокуроры подозревают топ-менеджеров Samsung в причастности к передаче права управления корпорацией Ли Чжэ Ену от его отца и формального руководителя Ли Гон Хи, который с 2014 года прикован к постели и не появляется на публике. Обвинители считают, что Cheil Industries, где держателем самого большого пакета акций был Ли Чжэ Ен, приобрела Samsung C&T — фактически головную компанию Samsung Group, занизив при этом стоимость ее акций. По мнению прокуроров, по итогам слияния это позволило Ли Чжэ Ену завладеть конгломератом.

Кроме того, прокуратура расследует факт возможного искусственного наращивания Samsung Group стоимости акций компании Samsung Biologics с целью завышения доли ее владельца Cheil Industries в фармацевтическом бизнесе конгломерата.

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Политика

Ли Чжэ Ен был одним из фигурантов коррупционного скандала с участием экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе в 2016 году. По версии следствия, близкая подруга бывшей главы государства Чхве Сун Силь, пользуясь дружбой с южнокорейским лидером, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе у Samsung и Lotte. В конце 2016 года Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а в апреле следующего предъявлены обвинения. Чхве Сун Силь в феврале 2018-го приговорили к 20 годам тюрьмы. Экс-президент получила в общей сложности 25 лет лишения свободы и штраф в $17,8 млн за разглашение гостайны, вымогательство, злоупотребление властью и получение взяток.

В свою очередь, Ли Чжэ Ен в 2017 году был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о даче взяток компаниям, связанным с Пак Кын Хе. Гособвинение считало, что вице-президент Samsung передал им беговых лошадей общей стоимостью $3 млн, чтобы получить одобрение на слияние Samsung C&T и Cheil Industries. Однако спустя год Ли Чжэ Ен вышел на свободу после апелляции. В прошлом году Верховный суд отправил дело фактического главы Samsung обратно в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Samsung, Южная Корея
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Политика
Суд в Южной Корее отказался арестовать вице-председателя Samsung
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