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Политика ,  
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В ВАРПЭ обвинили прибалтов в стремлении оставить ЕС без российской рыбы

Глава ВАРПЭ Зверев: страны Балтии хотят оставить Европу без рыбы из России
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости
Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Страны Балтии хотят оставить Евросоюз без российской рыбы и получить конкурентное преимущество, заявил «РИА Новости» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Так он прокомментировал публикацию издания Undercurrent News о том, что Эстония, Литва, Латвия и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают.

«Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жестко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства», — заверил Зверев. Он добавил, что незаконный промысел жестко пресекается, а все уловы контролируются.

По его мнению, заявление, что российские рыбаки угрожают популяции рыбы в Балтийском море, безосновательно и сделано исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства.

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Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

По данным Undercurrent News, четыре балтийские страны призвали Совет Евросоюза и Еврокомиссию рассмотреть вопрос о «неустойчивой» рыболовной деятельности России в Балтийском море. По их мнению, действия российских рыболовов подрывают совместные усилия стран Евросоюза по восстановлению истощенных рыбных запасов.

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Теги
рыболовство Россия Латвия Литва Эстония Швеция Евросоюз
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