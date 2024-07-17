В ВАРПЭ обвинили прибалтов в стремлении оставить ЕС без российской рыбы

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Страны Балтии хотят оставить Евросоюз без российской рыбы и получить конкурентное преимущество, заявил «РИА Новости» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Так он прокомментировал публикацию издания Undercurrent News о том, что Эстония, Литва, Латвия и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают.

«Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жестко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства», — заверил Зверев. Он добавил, что незаконный промысел жестко пресекается, а все уловы контролируются.

По его мнению, заявление, что российские рыбаки угрожают популяции рыбы в Балтийском море, безосновательно и сделано исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства.

По данным Undercurrent News, четыре балтийские страны призвали Совет Евросоюза и Еврокомиссию рассмотреть вопрос о «неустойчивой» рыболовной деятельности России в Балтийском море. По их мнению, действия российских рыболовов подрывают совместные усилия стран Евросоюза по восстановлению истощенных рыбных запасов.