Baker Hughes продаст нефтесервисный бизнес в России местному менеджменту
Американская Baker Hughes договорилась о продаже своего нефтесервисного бизнеса в России местному менеджменту, сообщается на сайте компании. В Baker Hughes ожидают, что сделка будет закрыта до конца этого года. Но на нее еще предстоит получить одобрение со стороны российских властей.
«Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes — под независимым брендом — и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства бизнеса в России», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что намерены поддерживать своих сотрудников на протяжении процесса продажи.
Baker Hughes работает более чем в 120 странах. Компания занимается поставками оборудования в сфере нефтегазовой промышленности, а также разрабатывает программное обеспечение и предоставляет услуги по кибербезопасности.
В марте Baker Hughes приостановила инвестиции в России. А в мае, как сообщили источники «Коммерсанта», расторгла все действующие контракты с российскими контрагентами и согласилась выплатить штрафы за их неисполнение.
В середине июня издание также узнало, что компания прекращает обслуживание СПГ-проектов в России. По информации газеты, Baker Hughes отзывает своих сервисных инженеров с проектов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Сахалин-2» «Газпрома». Помимо этого проектные инженеры компании покинут строящийся НОВАТЭКом проект «Арктик СПГ-2». Также Baker Hughes прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов.
Из-за этого дальнейшая эксплуатация и пусконакладка иностранного оборудования находится под вопросом, а поставка запчастей для ремонта станет невозможна, отметили источники издания. В частности, для строительства первой линии «Арктик СПГ-2» Baker Hughes должна была поставить семь турбин LM9000, но, по данным газеты, пока НОВАТЭК получил только половину. В России аналоги не выпускают, а линии по производству СПГ спроектированы именно под эти турбины.