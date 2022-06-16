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«Коммерсантъ» узнал о разрыве контрактов Baker Hughes по СПГ-проектам

Американская Baker Hughes решила отозвать сервисных и проектных инженеров с ряда СПГ-проектов в России, в том числе со строящегося НОВАТЭКом «Арктик СПГ-2», и остановить отгрузку оборудования
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Американская Baker Hughes, предоставляющая решения в области энергетики и промышленности, прекращает обслуживание СПГ-проектов в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.

По данным газеты, Baker Hughes отзывает своих сервисных инженеров с проектов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Сахалин-2» «Газпрома»; кроме того, проектные инженеры компании покинут строящийся НОВАТЭКом проект «Арктик СПГ-2». Также Baker Hughes прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов.

Источники газеты сообщают, что из-за этого дальнейшая эксплуатация и пусконакладка иностранного оборудования находится под вопросом, а поставка запчастей для ремонта станет невозможна.

Для строительства первой линии «Арктик СПГ-2» Baker Hughes должна была поставить семь турбин LM9000, но, по данным газеты, пока НОВАТЭКу отгружена только половина. В России аналоги не выпускают, а линии по производству СПГ спроектированы именно под эти турбины.

Нефтесервисная компания Baker Hughes приостановила инвестиции в России
Бизнес
Фото:Baker Hughes

В НОВАТЭКе не ответили на запрос газеты о возможной задержке ввода первой линии «Арктик СПГ-2». Ранее сообщалось, что ее запуск запланирован на 2023 год, второй линии — на 2024 год, третьей — на 2025 год. Однако в апреле глава компании Леонид Михельсон заявил, что сроки уточнят. В конце мая он говорил, что строительство первой линии практически завершено, и, несмотря на санкции, НОВАТЭК не меняет планы по срокам реализации проекта. Михельсон отмечал также, что на локализацию всего оборудования понадобится два-три года.

НОВАТЭК владеет 60% в «Арктик СПГ-2». У остальных акционеров — французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC — по 10%. В марте Nikkei сообщала, что Франция и Япония заморозили инвестиции в проект.

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«Коммерсантъ» узнал о планах ухода нефтесервисных компаний США из России
Бизнес
Фото:Atef Hassan / Reuters

У «Сахалина-2», в котором «Газпрому» принадлежит чуть больше 50%, заключен с Baker Hughes долгосрочный сервисный контракт на обслуживание девяти турбин разной мощности. В проектной компании Sakhalin Energy не ответили на запрос газеты.

Baker Hughes работает более чем в 120 странах, занимается поставками оборудования в сфере нефтегазовой промышленности, а также разрабатывает программное обеспечение и предоставляет услуги по кибербезопасности. В марте компания сообщила, что приостанавливает инвестиции в России; о приостановке деятельности в стране также сообщили Schlumberger и Halliburton. Два месяца спустя «Коммерсантъ» написал, что Baker Hughes расторгла все действующие контракты с российскими контрагентами и согласилась выплатить штрафы за их неисполнение.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Baker Hughes НОВАТЭК Газпром Ямал-СПГ Арктик СПГ-2 «Сахалин-2»

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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