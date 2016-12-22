Независимые АЗС пожаловались в ФАС на действия посредников на бирже

Глава Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что брокерские компании спекулируют на безвыходном положении независимых владельцев АЗС, лишая их денег, необходимых для покрытия фактических затрат. Он предложил

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Оптовые цены на бензин продолжают расти из-за действий посредников, которые перепродают топливо на бирже, руководствуясь «исключительно собственными спекулятивными соображениями», говорится в письме, которое руководитель Независимого топливного союза Павел Баженов направил на имя заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина (у РБК есть копия письма).

По словам Баженова, в условиях высокого спроса на бензин и ограниченного предложения брокерские компании ведут торговлю на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), «спекулируя на безвыходном положении» независимых владельцев заправок.

​«Маржа перепродаж, когда трейдер покупает [топливо] у нефтяной компании и, пользуясь нехваткой продукта, через несколько секунд снова выставляет продукт на продажу в том же окне, может доходить до 2 тыс. руб. на тонне. Тем самым финансовые спекулянты лишают независимых участников рынка не только потенциала к росту, но и денег, которые необходимы для покрытия фактических затрат», — пишет Баженов.

​По его словам, в этих условиях достигнутая правительством с крупнейшими нефтяными компаниями договоренность о фиксации цен на заправках ведет лишь к росту прибылей трейдеров.

​«Просим вас принять меры к недопущению перепродаж финансовыми спекулянтами товаров первой необходимости — бензина и дизельного топлива — на железнодорожных и трубопроводных базисах поставки СПбМТСБ, на которых основными продавцами являются производители нефтепродуктов», — резюмирует Баженов.

​Представитель ФАС в четверг вечером не смог оперативно прокомментировать это письмо. Представитель СПбМТСБ отказался от комментариев.

Индекс бензина Регуляр-92 в европейской части России на СПбМТСБ с 1 по 26 июля снизился на 12,1%, до 44,381 тыс. руб. за тонну, летнего дизтоплива — на 5%, до 44,997 тыс. руб. за тонну.

​По данным Росстата на 23 июля, розничные цены на бензин в России выросли по сравнению с началом года в среднем на 9,2%, при этом инфляция с начала года составила лишь 2,5%. Среднюю стоимость литра бензина на заправках Росстат оценивал 23 июля в 43,34 руб., что несколько меньше июньского показателя (43,49 руб.).

Резкий рост цен на топливо весной 2018 года (за январь—май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3%, в том числе литр АИ-92 — на 7,7%, а литр дизтоплива — на 7,9%) стал одним из главных вопросов на прямой линии президента России Владимира Путина. Глава государства назвал такую ситуацию «недопустимой» и «неправильной».