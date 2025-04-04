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Главе IT-компании вменили создание ОПС после обысков в «Вагнер-центре»

Главу компании «Аеза Групп» арестовали по делу о создании ОПС, 1 апреля в петербургском офисе прошли обыски. СМИ связывали фирму с «российской кампанией по дезинформации» в Европе под названием Doppelgänger

Суд в Москве арестовал соучредителя и гендиректора санкт-петербургской IT-компании «Аеза Групп» Юрия Бозояна и еще нескольких сотрудников по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованного преступного сообщества (ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 210 УК), сообщает «Коммерсантъ».

ТАСС пишет, что вместе с Безояном арестованы еще двое бизнесменов по фамилии Орел и Зубова. Первым двум вменяют создание ОПС, а Зубовой — участие в нем.

Безоян был задержан после обысков в офисе «Аеза Групп» на Зольной улице в Петербурге 1 апреля. Ранее в этом здании находился ЧВК «Вагнер-центр», отмечала «Фонтанка». Расследование ведет следственный департамент МВД, поэтому фигурантов этапировали в Москву.

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«Аеза Групп» была зарегистрирована в 2021 году, она называет своей основной целью «переосмысление подхода к предоставлению виртуальных и выделенных серверов». Соучредители хостинг-компании — Бозоян, до этого руководивший ныне ликвидированным ООО «Облачные решения» и еще двумя предприятиями, а также петербуржцы Арсений Пензев и Игорь Князев.

В 2024 году издание The Record и еще ряд СМИ писали, что «Аеза» играет ключевую роль в операции Doppelgänger («Двойник»), которую журналисты назвали «российской кампанией по дезинформации», развернутой в Европе с мая 2022 года. В ее рамках на поддельных сайтах известных западных СМИ, таких как Der Spiegel и The Guardian, публиковались фейковые новости, целью операции The Record называл «продвижение интересов Кремля» и «создание раздора» между США и Западной Европой.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
преступное сообщество арест IT-компания обыски Вагнер Санкт-Петербург
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