Дуров ответил на слова Снуп Догга, о том что нужно «сбавить обороты» с детьми

Дуров ответил Снуп Доггу на слова, что нужно «сбавить обороты» с детьми

В прошлом году основатель Telegram заявлял, что 15 лет назад стал донором спермы и теперь у него более ста биологических детей. Американский рэпер Снуп Догг написал в X, что Дурову нужно «сбавить обороты»

Павел Дуров (Фото: Durov / Telegram)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который ранее сообщил, что у него более 100 биологических детей, отреагировал на слова американского рэпера Снуп Догга, посоветовавшего ему притормозить с рождением детей.

«Йо, Дуров. Слышал, у тебя теперь 106 детей? Пацан, у тебя нет детей, ты плодишь выводки щенков. Сбавь обороты», — написал рэпер в X, добавив тэг #PuppyLove.

«Снуп Догг, нужно быть собакой, чтобы понять собаку, я могу дать вам несколько советов. Лучше всего обсудить это там, где конфиденциальность является королем. Я напишу вам в TG», — ответил Дуров.

В июле 2024 года Дуров заявил, что 15 лет назад стал донором спермы и теперь у него более ста биологических детей в 12 странах. Год спустя, в июне 2025-го, основатель Telegram сообщил, что составил завещание в связи с рисками, связанными с работой. По его словам, дети не получат доступа к его состоянию «до истечения 30-летнего периода, начинающегося сегодня».

Состояние Дурова оценивается Forbes в $17,1 млрд, он 134-й в списке богатейших людей планеты и восьмой среди российских бизнесменов (сам он себя российским предпринимателем не считает). В 2024 году Telegram получил первую годовую прибыль — $540 млн.