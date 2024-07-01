Спрос на черную икру в России вырос почти на 10%

Стабильные цены на черную икру и рост зарплат сделали ее более востребованной у потребителей: в этом году ее продажи выросли почти на 10%. Производители осетров говорят о возвращении культуры потребления деликатеса в России

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Количество покупок осетровой икры в России в неполном первом полугодии 2024 года (с 1 января по 15 июня) выросло на 9% относительно прошлого года. Это следует из данных, предоставленных РБК аналитиками ресурса «Чек Индекс», оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных в стране, учитывает чеки более чем с 1,1 млн онлайн-касс).

Спрос на черную икру в первом полугодии оказался даже выше, чем в 2019 году: по сравнению с сопоставимым допандемийным периодом число покупок выросло на 6%. Кроме числа покупок увеличился в два раза сам размер банок, которые чаще приобретали потребители.

Какую икру покупают чаще всего В этом году, по данным «Чек Индекса», в числе популярных покупок натуральной икры оказалась зернистая черная икра, в основном осетра и стерляди. Наибольшим спросом пользуется черная икра в стеклянных или жестяных банках по 50–100 г. Для сравнения: год назад популярнее были менее объемные банки, по 30–50 г, отмечают эксперты. Чаще всего натуральную черную икру приобретают в специализированных рыбных магазинах. Наиболее активный период покупки черной икры приходится на ноябрь—январь, достигая пика к Новому году.

В Москве и Московской области продажи деликатеса ожидаемо росли быстрее, чем в целом по стране. Количество покупок черной икры в январе—июне 2024 года оказалось на 14% выше уровня 2023 года и на 15% выше, чем в 2019 году. При этом в июне интерес к черной икре в регионах почти догнал московские показатели, отмечают аналитики «Чек Индекса». Так, в первой половине июня число покупок черной икры в Москве и Московской области выросло на 14% к тому же месяцу 2023 года. В то же время в регионах продажи в натуральном выражении выросли на 12% к 2023 году.

Вслед за увеличением числа покупок деликатеса растут и траты на него. При этом продажи черной икры в денежном выражении растут медленнее, чем в натуральном, — то есть по сравнению с прошлым годом продукт особенно не подорожал. Так, в январе—июне средний чек покупки черной икры в целом по России составил 2,9 тыс. руб. — на нее тратили в среднем на 6% больше, чем в 2023 году. В столичном регионе расходы на икру осетра выросли на 8% — на одну покупку тратили в среднем 8,6 тыс. руб., или почти в три раза больше, чем в регионах.

Что говорят торговые сети и производители

Рост спроса на черную икру отмечают и торговые сети. Так, в «Перекрестке» с января по середину июня 2024 года продажи черной икры в штуках увеличились в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, отмечают в пресс-службе управляющей магазинами компании X5 Group. В сети магазинов «Азбука вкуса» также отмечают высокий рост спроса на черную икру в первом полугодии 2024 года относительно аналогичного периода 2023 года. Сети магазинов «Магнит» и «Вкусвилл» отказались от комментариев. РБК направил запрос ретейлерам «Верный», Spar, «Ашан» и «Лента».

Спрос на настоящую, качественную черную икру становится выше, подтверждает исполнительный директор BelugaFarm Ирина Ковалинская. По ее словам, это связано с тем, что культура потребления икры возвращается, люди больше узнают о ней, интересуются, хотят дегустировать и разбираться в продукте.

Как аналитики объясняют рост интереса к черной икре Обычно спрос на натуральную осетровую икру характеризуется низкой волатильностью — у этого продукта стабильная целевая аудитория, отмечают в «Чек Индексе». Рост продаж с начала 2024 года аналитики объясняют несколькими факторами, в частности увеличением производства и отсутствием значительного подорожания продукта. В этом году на волне общего подъема потребительского спроса, увеличения производства черной икры и роста ее предложения в опте цены на продукт растут ниже уровня инфляции. Это способствует более конкурентоспособной позиции черной икры в потребительской корзине и делает ее более доступной для массового покупателя, поясняют в «Чек Индексе». Кроме того, спрос увеличил и общий рост числа потребителей икры в целом благодаря тому, что красная икра в сезоне 2023/24 была более доступна из-за рекордной путины лососевых в прошлом году, резюмируют эксперты. О росте интереса потребителей косвенно свидетельствуют и растущие продажи заменителей черной икры, сделанных из водорослей, рыбьего жира и желатина. По данным «Чек Индекса», в неполном первом полугодии 2024 года число покупок такого продукта в целом по России оказалось на 14% выше уровня 2023 года. Средний чек на покупки имитированной осетровой икры составлял 391 руб.

Что происходит с производством

Черная икра, которую дают осетровые виды рыб (белуга, севрюга, калуга, стерлядь и др.), считается особенно ценным деликатесом из-за того, что вылов осетров в дикой природе запрещен.

В ХХ веке почти 90% всего мирового рынка осетровой икры приходилось на СССР — производство составляло 2,5 тыс. т, напоминают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Но расцвет браконьерства в 1990-х и начале 2000 годов, а также крайне низкий выпуск молоди осетровых в естественную среду обитания поставили этот вид на грань вымирания. В 2006 году прикаспийские страны, включая Россию, запретили их промышленную добычу в основном районе промысла — Каспийском море. Теперь добывать осетров можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизведения популяции. Единственная легальная отечественная черная икра в магазинах — та, которую дают осетры, выращенные в аквакультурных хозяйствах.

В 2010 году в России активно начали инвестировать в строительство осетровых ферм. На этом фоне производство аквакультурной осетровой икры выросло: если десять лет назад, в 2014 году, ее, согласно доступным данным Росстата, производилось 46,6 т, то по итогам 2023 года — уже 69,4 т. За прошедший год производство выросло почти на 10%.

В этом году темпы роста даже выше. За первые четыре месяца 2024 года производство выросло на 37% год к году — до 24,1 т (год назад произвели 17,6 т икры), следует из данных Росстата. Это стало самым высоким темпом прироста производства с рекордного скачка в 2021-м, когда по итогам четырех месяцев оно выросло вдвое год к году — до 17,9 т, говорит президент ВАРПЭ Герман Зверев. Впрочем, тогда рекордные показатели были на фоне производственного провала, случившегося в начале пандемии.

Президент Союза осетроводов Александр Новиков, комментируя хорошее начало сезона, в прогнозах по итогам 2024 года осторожен. Общегодовой объем производства осетровой икры складывается из двух сезонов — весеннего и осеннего. Осетровые рыбы дают икру один раз в два-три года, количество особей, созревших в один сезон, может отличаться от другого, и делать прогнозы пока рано, считает эксперт. «Если больше созрело весной, то, скорее всего, меньше созреет осенью. Или если больше созреет в этом году, то, значит, в следующем будет меньше», — объясняет Новиков.

В среднем на выращивание осетровых требуется пять-семь лет, так что увеличение производства черной икры сегодня — это результат, заложенный в отрасли заблаговременно, добавляет Герман Зверев. Производство икры на рынке растет за счет наращивания объемов в крупных хозяйствах-производителях, отмечает Ковалинская. К тому же в России появляются новые семейные фермы, которые формируют собственные маточные стада осетровых и, как правило, работают с видами быстрого созревания. Количество браконьерской продукции, напротив, снижается — в комплексе со стабильным спросом это стимулирует осетроводство в России и, как следствие, производство черной икры, добавляет президент ВАРПЭ.

По оценкам Новикова, производство черной икры в 2024 году может вырасти на 2–3% год к году. Гендиректор онлайн-магазина «Морской продукт» Владислав Зверев предполагает, что производство осетровой икры по итогам года может вырасти на уровне роста экономики России — на 4–5%. «Это не тот рынок, где возможны большой рост и падение», — добавляет он.

Как рост производства отражается на ценах

Выход российских осетроводческих хозяйств на производственные мощности стал ключевым фактором для стабилизации цен на черную икру в этом году, констатируют в ВАРПЭ. В рознице рост спроса на среднюю цену черной икры не повлиял — у торговой сети «Перекресток» она сохранилась на уровне прошлого года, говорит представитель X5 Group. В «Азбуке вкуса» тоже сообщили, что средняя цена стабильна, значимых изменений не было.

Относительно других продуктов питания цены на черную икру практически не изменились в сравнении с прошлым годом, говорит гендиректор «Морского продукта» Зверев. «И если брать инфляцию и рост зарплат — то осетровая икра стала более доступна для покупателя», — считает он. Оптовая цена у поставщиков, по его словам, сейчас варьируется от 40 тыс. до 150 тыс. руб. за 1 кг. Цены зависят от вида рыбы и способа получения икры, добавляет гендиректор «Морского продукта». К примеру, традиционная икра белуги от производителя может стоить более 200 тыс. руб. за 1 кг. Икра стерляди, стоимость которой как раз начитается от 40 тыс. руб. за 1 кг, за год подорожала в опте на 5% — в прошлом году она стоила около 38 тыс. руб. за 1 кг, приводит пример Владислав Зверев.

Рост производства осетровой икры к снижению цен пока не приведет, считают участники рынка. «Снижение оптовых цен на черную икру мы не прогнозируем, поскольку спрос остается высоким, а затраты на содержание рыбы и производство регулярно растут», — добавила Ковалинская. Расходы на содержание осетровых рыб выросли, что не может не сказаться на конечной стоимости готового продукта, рассуждает Новиков. Но и, по его мнению, изменения оптовых цен пока не предвидится. Того, что деликатес заметно подешевеет или, наоборот, подорожает, не ожидает и гендиректор «Морского продукта».

Черная икра — это не продукт массового потребления, и для ее потребителя главным фактором покупки является не цена, а качество, отмечает президент ВАРПЭ. Кроме того, черная икра не имеет конкурентов среди смежных продуктов. Она не соперничает за покупателей с красной икрой или иными видами, поскольку имеет свою особенную нишу. Если не случится мировой катаклизм, то спрос на продукт будет стабильным, как и в прошлые годы, считает Новиков.