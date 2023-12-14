Производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года

В России в 2023 году произвели 22,288 тыс. т красной икры — рекорд с 2010 года

За десять месяцев 2023 года в России произвели 22,288 тыс. т красной икры, что почти в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Аналитики связывают это с успешным выловом лосося на Дальнем Востоке

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С января по октябрь 2023 года в России произвели 22,288 тыс. т икры лососевых рыб, говорится в обзоре аналитической группы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Это максимум с 2010 года, самых ранних общедоступных данных Росстата. Предыдущий рекорд за десять месяцев (21,569 тыс. т) был установлен в 2021 году.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство выросло почти в 2,6 раза, при этом прошлогодний показатель был самым низким, отмечают аналитики.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев связывает рост производства красной икры с хорошим выловом лососевых на Дальнем Востоке: по его словам, было добыто около 609 тыс. т рыбы. Зверев не исключает, что по итогам 2023 года объем производства икры превысит 25 тыс. т.

Ежегодный объем потребления красной икры в России в последние пять лет колебался в пределах от 15 тыс. до 20 тыс. т, сообщили в ВАРПЭ.

В ноябре ассоциация отметила, что рост производства красной икры начал приводить к снижению цен на Дальнем Востоке: например, икра горбуши подешевела на 25% по сравнению с тем же месяцем 2022 года — в среднем до 3,5 тыс. руб. за 1 кг оптом. По оценке аналитиков «Чек Индекс», в целом по России с начала октября и по середину ноября средняя стоимость красной икры в рознице снизилась на 4% к прошлому году — до 6 тыс. руб. за 1 кг.

В то же время в Москве икра в октябре—ноябре была в среднем на 5% дороже, чем год назад, и стоила около 7,1 тыс. руб. за 1 кг. Источник РБК на рынке объяснял это подготовкой сетевых ретейлеров к Новому году: по его словам, цены в столице начали постепенно расти с сентября.

В ноябре средняя розничная цена на красную икру в России составила 5974 руб. за 1 кг, следовало из данных Росстата.