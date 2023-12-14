Производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года
С января по октябрь 2023 года в России произвели 22,288 тыс. т икры лососевых рыб, говорится в обзоре аналитической группы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Это максимум с 2010 года, самых ранних общедоступных данных Росстата. Предыдущий рекорд за десять месяцев (21,569 тыс. т) был установлен в 2021 году.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство выросло почти в 2,6 раза, при этом прошлогодний показатель был самым низким, отмечают аналитики.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев связывает рост производства красной икры с хорошим выловом лососевых на Дальнем Востоке: по его словам, было добыто около 609 тыс. т рыбы. Зверев не исключает, что по итогам 2023 года объем производства икры превысит 25 тыс. т.
Ежегодный объем потребления красной икры в России в последние пять лет колебался в пределах от 15 тыс. до 20 тыс. т, сообщили в ВАРПЭ.
В ноябре ассоциация отметила, что рост производства красной икры начал приводить к снижению цен на Дальнем Востоке: например, икра горбуши подешевела на 25% по сравнению с тем же месяцем 2022 года — в среднем до 3,5 тыс. руб. за 1 кг оптом. По оценке аналитиков «Чек Индекс», в целом по России с начала октября и по середину ноября средняя стоимость красной икры в рознице снизилась на 4% к прошлому году — до 6 тыс. руб. за 1 кг.
В то же время в Москве икра в октябре—ноябре была в среднем на 5% дороже, чем год назад, и стоила около 7,1 тыс. руб. за 1 кг. Источник РБК на рынке объяснял это подготовкой сетевых ретейлеров к Новому году: по его словам, цены в столице начали постепенно расти с сентября.
В ноябре средняя розничная цена на красную икру в России составила 5974 руб. за 1 кг, следовало из данных Росстата.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени