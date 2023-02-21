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Росрыболовство обсудит смягчение моратория на вылов стерляди

Росрыболовство обсудит снятие моратория на вылов стерляди для рыбаков-любителей
Росрыболовство планирует обсудить с учеными вопрос о состоянии запасов осетровых и возможность разрешить вылов стерляди для рыбаков-любителей в Азово-Черноморском бассейне. Возобновлять лов осетровых на Каспии пока не планируется
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Росрыболовство планирует обсудить с учеными возможность восстановления вылова стерляди в Азово-Черноморском бассейне для рыбаков-любителей. Об этом заявил в интервью РБК руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Мораторий на вылов осетровых в Каспии по решению прикаспийских стран продлен на 2023 год, напомнил Шестаков. «Отменять его пока не планируется. Из того, что можно обсуждать, это открытие вылова стерляди в Азово-Черноморском бассейне, хотя бы для рыболовов-любителей», — добавил глава Росрыболовства.

В марте Росрыболовство планирует на заседании совета по науке комплексно обсудить с учеными последнее исследование в области осетровых. «Думаю, после этого подробнее расскажем, где запас действительно восстановился и где мы видим возможности для начала добычи. Тут много рисков, и надо правильно к этому подойти», — отметил Шестаков.

В России запрет на промышленный лов белуги в Каспийском море действует с 2000 года, а осетра и севрюги — с 2005 года. Позднее к этому мораторию присоединились другие страны Каспия: на текущий момент запрет на промышленный лов осетровых введен в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркмении. В конце 2022 года страны договорились продлить мораторий на 2023 год.

До 1991 года Россия была крупнейшим мировым игроком по добыче осетров. В XX веке на Каспии и Азовском море, где сосредоточено 90% запасов этих пород рыб, в лучшие годы добывали до 28 тыс. т осетра, оценивал управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

В состав Азово-Черноморского бассейна входят в том числе водоемы Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей. Стерлядь в XX веке добывали в частности в реке Дон, но с конца 1980-х годов рыба потеряла свое промысловое значение, так как к этому времени ее практически не осталось в этой реке. Ущерб популяции стерляди, как и всем осетровым видам рыб, нанесло антропогенное преобразование стока реки Дон и ее притока Северский Донец, начатое в начале XX века и продолженное после 1952 года — а именно активное гидрологическое строительство.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Артём Кореняко Артём Кореняко
Росрыболовство осетры мораторий
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