Иран предупредил об обреченности ОПЕК

Соглашение об ограничении добычи не имеет смысла без солидарности среди членов ОПЕК, заявил министр нефти Ирана. Он сказал это перед началом переговоров по продлению сделки; Россия и Саудовская Аравия заявили, что выступают за это

Бижан Намдар Зангане (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Соглашение об ограничении добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран — экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.

Тегеран поддерживает сотрудничество со странами, не входящими в организацию, но «отдельные члены ОПЕК» создают напряженность для других участников, сказал министр. «ОПЕК надо сначала добиться понимания среди своих членов. Некоторым соседним странам стоит прекратить нападки на Иран и оценить протянутую нами руку дружбы. Иначе без внутреннего согласия в ОПЕК любые другие жесты не принесут результатов», — заявил он.

«Организация, в которой два члена пытаются бросить вызов интересам других, обречена на роспуск, и переговоры о соглашениях между ОПЕК и не входящими в организацию странами будут бессмысленными», — заключил Зангане.

В прошедшую субботу, 29 июня, президент России Владимир Путин, касаясь итогов своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сказал, что Москва и Эр-Рияд договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти. «Мы договорились, мы продлим наши договоренности. Во всяком случае, мы будем поддерживать продление договоренностей — как Россия, так и Саудовская Аравия», — сказал он.