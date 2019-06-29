Новак сообщил о «консолидированном решении» по продлению сделки ОПЕК+

Решение о продлении сделки ОПЕК+ является консолидированным. Об этом по итогам переговоров президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, передает ТАСС.

Он отметил, что «при текущем уровне неопределенности» решение о продлении сокращения добычи в рамках ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти.

«Что касается продления, наверное, мне кажется, что это уже решение, которое достаточно консолидированное», — пояснил глава Минэнерго России. Отвечая на вопрос, является ли само продление консолидированным решением по всем странам сделки, Новак заявил, что «это станет известно в понедельник-вторник».

По словам российского министра, за продление сделки кроме России и Саудовской Аравии также высказывались другие страны.

Глава Минэнерго также отметил, что итоги переговоров Путина и бен Сальмана Аль Сауда свидетельствуют о высокой степени взаимопонимания между странами.

В субботу, 29 июня, президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита G20 сообщил о достижении договоренностей о продлении сделки ОПЕК+ на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Российский президент отметил, что Москва и Эр-Рияд выступают за продление ограничений о добыче на срок от 6 до 9 месяцев.

Страны ОПЕК+, в числе которых и Россия, намерены рассмотреть дальнейшую судьбу сделки в ходе встречи в Вене, запланированной на 1-2 июля.