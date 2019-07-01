«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Сеть «Вкусвилл» основана Андреем Кривенко. Сейчас она включает более 900 магазинов в 17 российских городах. Первоначально предприниматель запустил сеть по продаже молочных продуктов «Избенка», этот проект стартовал в 2009 году. Основная концепция заключалась в отказе от использования сухого молока и консервантов, в ассортименте были представлены только скоропортящиеся продукты. С 2012 года Кривенко начал параллельно развивать вторую сеть, «Вкусвилл», ассортимент которой был значительно расширен. Постепенно новая сеть заменила «Избенку», но компания сохранила этот бренд для молочной продукции, которая продается во «Вкусвиллах».
В 2016 году инвестором «Вкусвилла» стали фонды под управлением Baring Vostok. Им принадлежит 12,16% в компании. В начале 2019 года стало известно о планах сети провести IPO.
С конца прошлого года «Вкусвилл» активно тестирует новые форматы. Среди них микромаркеты, которые представляют собой холодильники с продукцией ретейлера, которые устанавливаются в офисах (проект запущен в феврале 2019, сейчас более 50 точек), вендинговые аппараты, которые установлены на всех станциях Московского центрального кольца (также более 50 точек, запущен в конце 2018 года), киоски в парках (пока один киоск в столичном саду имени Баумана, открылся в мае). Также ретейлер тестирует экспресс-окна при основных магазинах, где покупатель может взять напиток и перекус, не заходя в основное торговое помещение (сейчас три точки). В конце прошлого года «Вкусвилл» также выработал концепцию доставки: ретейлер решил остановиться на работе через партнеров, таких как GoLama, SaveTime и др. Также он начал сотрудничать с крупными онлайн-гипермаркетами — Wildberries, «Комусом» и «Утконосом».
По словам директора по ретейлу CBRE в Москве Марины Малахатько, сейчас большинство сетей делает ставку на готовую еду и алкоголь, несмотря на открытие большого количества винотек и алкомаркетов. «Такие сети как «Вкусвилл» ненадолго задержатся в микромаркетах, ведь они поймали главный тренд — быть рядом в каждом районе, с отрегулированной, почти индивидуально подобранной продуктовой корзиной под локацию», — отмечает Малахатько.
Она напоминает, что в США по результатам 2017-го года продажи готовой еды в кафе, ресторанах и других заведениях общепита сравнялись с продажами в продуктовых магазинах.
В России рынок общественного питания в 10 раз меньше рынка продажи продуктов в магазинах: по данным Росстата, по итогам 2018 года оборот розничной торговли продовольственными товарами в России составит 15,1 трлн руб, а в заведениях общепита россияне потратили 1,53 трлн руб. Оба сегмента выросли за год почти одинаково, розничная торговля продуктами — на 4,5%, общепит — на 4,2%. Но в столице рынок общепита за годы вырос на 10,9%, а оборот продуктовых магазинов — на 4,9%.
Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк также считает, что наличие общепита в новом формате — это плюс. «Тренд общепита развивается уже не первый год, и для «Вкусвилла» это логично. Конкуренция в общепите высокая, но у них уже есть имя плюс опыт работы с арендотателями, что немаловажно. Не знаю их ценовой сегмент, но им логично было развиваться в сегменте «Братьев Караваевых» или Prime», — рассуждает Камлюк.
Руководитель отдела стрит-ретейла компании JLL в Москве Екатерина Подлесных напомнила, что за удачные помещения площадью 400-500 кв.м. в Москве большая конкуренция. «Кроме супермаркетов на заявленный формат — 400-500 кв. м — также претендует общепит. Оба эти сегмента в условиях конкуренции готовы поддерживать высокие ставки аренды, а значит новой сети придется либо переплачивать за хорошие помещения, перебивая ставки других претендентов, либо искать альтернативные варианты — сложные объекты, например, по планировке», — пояснила Подлесных.