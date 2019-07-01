«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Сеть планирует запуск нового формата: магазины должны стать конкурентами «Азбуки вкуса», будут в два раза больше нынешних и на их территории будут кафе

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости. Во «Вкусвилле» подтвердили, что ищут помещения площадью 400-500 кв. м. Для своего стандартного формата компания арендует помещения площадью 100-250 кв.м. Во «Вкусвилле» уточнили, что концепция пока аходится в разработке. В компании не стали комментировать, будут ли магазины работать под существующим или под новым брендом. В описании задачи для брокеров по подбору помещений новый формат сама сеть называет «Глобо».

По словам одного из брокеров московского рынка недвижимости, компания планирует открыть 10-30 магазинов нового формата. «Это будет сегмент выше среднего, что-то между «Вкусвиллом» и «Азбукой вкуса». В магазине планируется продажа вина и крепкого алкоголя, витрины с рыбой и мясом, кафе с кухней и, возможно, тандыр», — уточнил собеседник РБК.

По словам еще одного брокера, это будет аналог «Азбуки вкуса» или AB Daily, другой сравнивает его с «Зеленым Перекрестком», который существовал до 2014 года. «Продавать будут в основном товары собственной торговой марки, но в целом будет намного более широкий ассортиментом, чем в существующих магазинах компании» — уточняет другой источник. «Они начали поиск помещений на прошлой неделе», — сообщили брокеры.

«Объединение в одном магазине продажи алкоголя, зоотоваров, кафе с пекарней и кулинарией эффективно влияет на товарооборот при хорошем контроле качества продуктов, что хорошо видно на примере успешности AB Daily», — говорит директор департамента торговой недвижимости ILM Егор Левченко.