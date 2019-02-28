В Baring Vostok заявили о возможной продаже сети «ВкусВилл»

Сеть «ВкусВилл» может выйти на IPO через 1,5–2 года, также возможен вариант продажи компании. Об этом сообщил партнер фонда Baring Vostok Константин Повстяной, передает ТАСС. Принадлежащая инфвестфонду Moestino Investments владеет 12,16% «ВкусВилла».

«Мы понимаем, что через 1,5–2 года компания будет достаточно большая, чтобы выйти на биржу. Почему бы не выйти на IPO, если нас правильно оценят», — сказал Повстяной. По его словам, IPO является одним из вариантов, второй вариант — продажа.

О том, что «ВкусВилл» может провести IPO в конце января писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвесткругах и источник, близкий к ретейлеру. По их словам, обсуждается возможность разместить на бирже 25% акций. Источники указали, что обсуждение находится на начальном этапе, реальные сроки выхода на биржу — 2020–2021 годы.

В сентябре 2017 года кипрская Moestino Investments увеличила долю в сети «ВкусВилл» c 6,76 до 12,16%. Доля ООО «Проект Избенка» уменьшилась до 86%.