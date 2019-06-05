«Вкусвилл» начал продавать товары через Wildberries

Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries начал доставку продуктов сети магазинов «Вкусвилл». Об этом говорится в сообщении продуктовой сети, поступившем в РБК. Продукты бренда с длительными сроками хранения уже доступны к заказу на сайте онлайн-магазина.

В сообщении «Вкусвилла» говорится, что ретейлер заинтересован в расширении ассортимента для онлайн-продажи, а также рассматривает доставку продуктов через Wildberries как способ начать торговлю с регионами и городами, где пока нет магазинов сети.

Wildberries не первый онлайн-магазин, с которым сотрудничает «Вкусвилл»: его продукты также можно заказать через другие крупные интернет-магазины, например «Утконос» и онлайн-магазин сети «Перекресток», а также через крупные службы доставки из сетевой розницы iGooods, Golama, Instamart и другие.

Wildberries — крупнейший в России онлайн-ретейлер с оборотом 118,7 млрд руб. за 2018 год.