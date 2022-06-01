Российским компаниям придется заменить 4 тыс. мусоровозов из-за санкций

Операторам по вывозу отходов придется заменить почти 4 тыс. иностранных мусоровозов. За пять лет на это потребуется ₽36,1 млрд, оценили в РЭО. Поставки таких машин и запчастей к ним прекратились из-за санкций и ухода ряда компаний

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В течение пяти лет операторы по вывозу отходов должны полностью заменить мусоровозы из западных стран. Об этом РБК рассказал глава «Российского экологического оператора» (РЭО; курирует мусорную реформу) Денис Буцаев.

После начала спецоперации на Украине ЕС ввел ограничения на доставку грузов в Россию. Вслед за этим прекратились поставки запчастей для европейских автомобилей, а затем производство на российских заводах остановила японская Nissan. По данным РЭО, в общей сложности на европейских и японских производителей приходится 3,8 тыс. мусоровозов в России, или 25% рынка.

До введения санкций компании собирались продолжать закупать новые машины в Швеции, Германии, Италии и Японии. Теперь они будут менять их на российские (производства КамАЗа и ГАЗа), белорусские (МАЗ) и китайские. Покупка машин при плановом обновлении автопарков в 2022–2026 годах обойдется в 45 млрд руб. при средней цене мусоровоза 9,5 млн руб. Из них 36,1 млрд руб. пойдет на замену европейских и японских мусоровозов, уточняют в пресс-службе РЭО.

Общее количество мусоровозов вырастет на 20%, так как у производителей в России, Белоруссии и Китае пока нет аналогов европейских автомобилей, с помощью которых вывозятся отходы в крупных городах, говорит операционный директор компании «РГ-Техно» Варвара Петрушина. Европейские большегрузы придется заменить на большее количество машин с более низкой грузоподъемностью.

Какие иностранные мусоровозы закупали в России

По данным РЭО, в России работает 15,5 тыс. мусоровозов. Помимо европейских и японских около 6,1 тыс. из них приходится на «КамАЗы», 1,5 тыс. — на «ГАЗы», 3,1 тыс. — на «МАЗы». Техника китайского и корейского производства, а также прекратившего работу ЗИЛа занимала около 5%.

Согласно сайту госзакупок, с 2017 года компании потратили на мусоровозы импортного производства 1,9 млрд руб. Крупнейший оператор по работе с отходами в Подмосковье «РТ-Инвест» (не должен проводить конкурсы на сайте госзакупок) за последние три года купил 700 единиц техники, из которых половина иностранного производства стоимостью около 6 млрд руб., уточнили в пресс-службе компании. В пресс-службе «Чистого города» (работает в Астраханской и Ростовской областях) сообщили, что с 2019 года закупили 120 мусоровозов на шасси немецкой MAN стоимостью от 9,5 млн до 16,5 млн руб. каждый.

Читайте на РБК Pro Pro Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж Хотите заключить сделку — правильно молчите. Неочевидный секрет продаж Статьи Pro Металлурги начали снижать производство. Почему у них стали падать доходы Металлурги начали снижать производство. Почему у них стали падать доходы Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи Pro Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО Инструкции Pro Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Когда начнется мировой кризис — версии Financial Times и The Economist Статьи Pro Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов Инструкции

По статистике РЭО, самыми популярными иностранными марками в России были шведская Scania (1 тыс. мусоровозов), MAN (798 машин), японская Isuzu (567), шведская Volvo (331) и немецкая Mercedes (446).

Самая большая доля европейской техники — в Москве (54%), Московской (53%), Смоленской (39%), Калужской и Белгородской областях (по 18%). РБК направил запросы операторам по вывозу отходов в этих пяти регионах.

В начале марта Volvo, Scania, MAN, Mercedes, а также Iveco, которые занимают 17% парка мусоровозов в России, приостановили продажу машин в страну из-за начала спецоперации на Украине. После введения санкций ЕС почти невозможно стало ввозить запчасти для техники из Европы в Россию, а также увеличились сроки поставки комплектующих и цены, говорит руководитель по связям с общественностью компании «МСК-НТ» (занимается отходами в Московской, Тульской и Нижегородской областях) Игорь Орлов. Но, по его словам, европейские автомобили, которые ранее закупила «МСК-НТ», продолжат работу, поскольку на рынке имеется достаточное количество поставщиков запасных частей от альтернативных производителей.

Где в России выпускают мусоровозы В 2019 году был произведен максимальный объем мусоровозов в России — 2,8 тыс. единиц, рассказал РБК руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев. Такие машины собирают Ряжский авторемонтный завод (2,2 тыс. в год), Мценский завод коммунального машиностроения, Арзамасский завод коммунального машиностроения (по 2 тыс. в год), «Экомтех» (до 500), а также «РГ-Техно» (450), «Автобау» (180) и НТМ (120).

Как изменилась стоимость мусоровозов

Мусоровоз состоит из двух основных частей: шасси и навесного оборудования (мусоросборочного компактора), говорит Петрушина. Основными поставщиками шасси на российском рынке были КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, а также Scania, Volvo, MAN, Mercedes, объясняет она. В себестоимости машины цена шасси занимает от 50%: чем проще мусоровоз, тем большая часть стоимости приходится на шасси. По данным Минпромторга, с начала 2022 года стоимость мусоровозов на базе «КамАЗа» увеличилась на 15–20%. В первую очередь это связано с ограничениями на поставки европейских комплектующих для навесного оборудования, уточнили в пресс-службе ведомства.

Шасси КамАЗа и МАЗа подорожали на 25%, говорит Орлов. Это привело к росту цен на мусоровозы на базе «КамАЗа» на 13%, с 7,5 млн до 8,5 млн руб., рассказал РБК заместитель гендиректора торгового дома «Ряжский авторемонтный завод» Максим Юдин. В пресс-службе КамАЗа подтвердили повышение цен на шасси, но отметили текущую тенденцию к снижению цен.

Техника на шасси МАЗа подорожала с 5 млн руб. в 2021 году до 9 млн руб., говорит председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. При этом его дилер «МАЗ-РУС» в марте обещал поставить «Чистому городу» 150 машин в лучшем случае к концу 2022 года. РБК направил запрос в эту компанию.

Как замена машин скажется на цене вывоза отходов

Пока предпосылок для увеличения себестоимости вывоза отходов в связи с заменой парка автотранспорта нет, говорит Орлов. По его словам, сервисное обслуживание российских мусоровозов в три-четыре раза дешевле, чем у европейских, а запасные части в среднем стоят в пять-шесть раз меньше.

Но капремонт «КамАЗа» нужно проводить каждые 100–150 тыс. км, а двигателя MAN — через 400–500 тыс. км, поэтому за пять лет эксплуатация иностранной техники будет дешевле, даже с учетом более высоких лизинговых платежей, указывает пресс-служба «Ситиматик» (занимается обработкой отходов в пяти регионах, включая Волгоградскую и Нижегородскую области). Срок службы автомобилей на базе «КамАЗа» составляет около трех лет, говорит ведущий специалист «Автобау» Вячеслав Вальков. Аналогичный показатель у европейского шасси — семь—десять лет.

После ухода европейских производителей из России специалисты ожидают снижения сроков эффективной эксплуатации шасси на 10–15%. Учредитель «Экомтех» Павел Черников считает, что из-за увеличения числа машин в автопарках понадобится больше водителей, а более частые поломки российских машин увеличат штат механиков и ремонтные цеха.

К тому же мусорные операторы в большинстве случаев брали автотранспорт в лизинг под 10–12% годовых, говорит Черников. В конце февраля ключевая ставка ЦБ выросла до 20%, следом повысилась стоимость лизинга: машина подорожала с 10 млн до 15,5 млн руб., уточняет он. С тех пор регулятор снизил ставку до 11%, а вслед за этим сократится и лизинговая ставка — до 16–19%, прогнозирует директор по лизинговым продуктам компании «Стоун-XXI» Василий Говорков. В итоге мусоровоз будет стоить 13 млн руб.

Однако компании не смогут перекладывать дополнительные расходы на клиентов. Тарифы на утилизацию мусора регулируются Федеральной антимонопольной службой, их нельзя повышать более чем на 4–5% в год, напоминают в пресс-службе РЭО. Буцаев, выступая на круглом столе в Совете Федерации 24 мая, заявил, что к концу 2022 года тариф может вырасти на 5%.