«МегаФону» и «Сберу» предложили разработать ИT-системы для учета отходов

«Российский экологический оператор» обсуждает участие «Сбера», ВТБ и операторов связи в создании ИT-платформ для отслеживания отходов, образующихся из товаров и упаковки. Учет призван увеличить уплату экосбора их производителями

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Российский экологический оператор» (РЭО, куратор мусорной реформы) планирует привлечь «Сбер», ВТБ, «МегаФон» и «дочку» «Ростелекома» «Большая тройка» к разработке государственных информационных систем, которые будут учитывать движение отходов, образовавшихся от использованных товаров и упаковки, чьи производители должны платить экологический сбор. Об этом РБК сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Экосбор платится для утилизации товаров и упаковки, в том числе ввезенных в страну, в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Механизм действует с 2014 года, но большинство участников рынка до сих пор его не платят. По данным РЭО, в 2019 году с производителей было собрано лишь 3,7 млрд руб., и это максимальный объем ежегодных сборов за все время.

В конце 2020 года вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует в правительстве экологию) согласовала новую концепцию РОП, которая увеличивает требования к производителям и экспортерам. Уже с 2023 года эта реформа позволит собирать около 100 млрд руб. в год, говорил в интервью РБК гендиректор «РТ-Инвеста» («дочка» «Ростеха») Андрей Шипелов.

Зачем нужна такая система учета

РЭО рассчитывает стать оператором системы учета движения отходов от использованных товаров и упаковки в рамках РОП, если это поддержит правительство. Финансирование деятельности оператора РОП, как и стоимость создания информсистем, пока не раскрывается. Буцаев в начале марта сообщил в интервью РБК, что создание ИT-системы для РОП к 2022 году — это его «личный вызов».