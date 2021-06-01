«МегаФону» и «Сберу» предложили разработать ИT-системы для учета отходов

Эти системы должны обеспечить полную прозрачность отрасли в сфере переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), пояснил РБК Буцаев. По его словам, в них будут данные о движении всех отходов от товаров и упаковки, а также об утилизаторах и их мощностях. «Чтобы работала система РОП, информсистема должна включать в себя несколько реестров: тех, кто платит, тех, кто утилизирует (те, у кого есть мощности, а не только лицензия), и реестр упаковки, которую нужно отслеживать», — уточнил он.
«Мы достигли согласия с Минприроды, которое изначально поддерживало нас в этой работе, и с Росприроднадзором и другими заинтересованными ведомствами в том, что должна быть единая система, чтобы не плодить множество отраслевых. Новая система должна обеспечить полную прозрачность отрасли как в ТКО, так и в других видах отходов», — прокомментировал Буцаев. РБК направил запрос в пресс-службу Росприроднадзора.
С точки зрения ИT в создании информационных систем может участвовать большое количество технических платформ, считает Буцаев. «Мы в том числе обсуждаем это с крупнейшими строителями экоплатформ и экоинтеграторами: это Сбербанк, ВТБ, «МегаФон», «Большая тройка» и другие», — отметил он, подчеркнув, что участие иностранцев в создании таких систем не рассматривается, потому что эти разработки должны будут «сопрягаться» с другими сервисами, предоставляемыми в государственном секторе.
Ранее Буцаев указывал, что РЭО рассмотрит возможность создания таких систем, в том числе опираясь на внутренние ресурсы. «Многие информационные системы сейчас разрабатываются внутри компаний, и мы тоже смотрим на такую возможность. Найти подрядчика и перечислить ему большую сумму — это самое легкое, а потом получить от него заказанное — уже сложнее, не говоря про запуск в эксплуатацию», — объяснил он.
Глава РЭО отметил, что стоимость такой системы будет сильно зависеть от того, какой функционал будет туда заложен и в каком объеме удастся воспользоваться наработками, которые уже есть. В кулуарах Невского международного экологического конгресса в мае Буцаев сказал РБК, что бюджет системы будет определен по итогам создания технического задания и разработки финансово-экономического обоснования. «Но разработка системы не будет сверхдорогой», — заверил он.
«Большая тройка», долю в которой «Ростелеком» приобрел в конце 2020 года, — разработчик программного обеспечения, технологий автоматизации и микроэлектроники для решения проблем экологии. Компания является лидером в области цифровизации отрасли обращения с отходами, ее продукты используют более 60 субъектов России, заявлено на сайте «Ростелекома». Как утверждала старший вице-президент «Ростелекома» Анна Шумейко, сейчас в России уделяется первоочередное внимание вопросам утилизации и вообще теме бережного отношения к окружающей среде, а нацпроект «Экология» предполагает «существенное финансирование» создания и развития цифровых систем в этой сфере.
В понедельник, 31 мая, представитель «Ростелекома» не стал комментировать переговоры с РЭО, как и пресс-служба «МегаФона». РБК направил запросы представителям Сбербанка и ВТБ.
Представитель «МегаФона» лишь напомнил, что в 2019 году оператор разработал собственное цифровое решение «МегаФон Экология», которое предназначено для мониторинга экологической обстановки в городах и контроля в режиме реального времени за промышленными выбросами и сбросами. По его словам, пилотные проекты прошли в Дзержинске, Туле, Калининграде, Оренбурге, Великом Новгороде, Саратове, Калуге.