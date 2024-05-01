ФТС сообщила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин
С 30 апреля фиксируются задержки в оформлении посылок, которые доставляет «Почта России», это произошло из-за недостатка средств на лицевом счете оператора для оплаты таможенных пошлин, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
«Задержки связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счете АО «Почта России» для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки», — говорится в публикации. В службе добавили, что доля таких посылок не превышает 0,2% от всех ввозимых международных посылок.
Их переоформят, когда на лицевой счет «Почты России» будут перечислены средства, а в таможню подадут декларации, пояснили в ведомстве. «Решения о возврате посылок в страну отправления таможенными органами не выносятся», — подчеркнули в службе. Все сервисы ФТС работают штатно, посылки, которые не требуют оплаты, выпускаются автоматически, заключили там.
Ранее в пресс-службе «Почты России» заявили РБК, что «все системы» компании работают стабильно. «Обмен информацией с ФТС России идет в обычном режиме», — говорится в сообщении.
С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизился с €1 тыс. до €200. В случае его превышения покупателю необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее €2 за 1 кг. Эксперты рассказали РБК, что с изменением порога беспошлинной торговли «ничего принципиально не поменяется, если не считать роста нагрузки на таможенные органы и брокеров». Для покупателя вырастет стоимость товара, но не на момент покупки, а на момент прохождения таможни или в случае с доставкой почтой на момент получения за счет необходимости уплаты пошлины.
Депутат Госдумы и член совета директоров «Почты России» Александр Хинштейн предупреждал, что решение приведет к «удорожанию импортных товаров» и росту «социального недовольства». Кроме того, это приведет к отказу граждан от их покупки и падению выручки компании примерно на 20%.
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