 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Japan Tobacco объяснила сохранение бизнеса в России

Japan Tobacco поменяла цепочки поставок ради сохранения бизнеса в России
Сюжет
Война санкций
Компания решила сохранить свой бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов, пояснил гендиректор Терабатаке. Она направила часть поставок через Турцию и перевела ключевой персонал в Гонконг
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Японская компания Japan Tobacco (международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка») решила сохранить свой бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов, заявил генеральный директор Масамичи Терабатаке Financial Times.

Производитель табачных изделий решил направить часть поставок через Турцию и перевел ключевой персонал в Гонконг, пояснил Терабатаке. Первоначально Japan Tobacco (33% принадлежит государству) после начала военных действий на Украине не исключала продажи своего российского бизнеса. В итоге было принято решение сохранить бизнес, но приостановить всю инвестиционную и маркетинговую деятельность в России.

По словам гендиректора, на долю России пришлось около 20% общей прибыли компании. Japan Tobacco — одна из крупнейших иностранных компаний, оставшихся в России, у нее более чем 4 тыс. сотрудников и четыре завода. Ее общая прибыль в 2023 году составила ¥482 млрд ($3 млрд).

Российское подразделение British American Tobacco перешло компании из ОАЭ
Бизнес
Фото:Виталий Белоусов / ТАСС

Инвесторы были обеспокоены возможным снижением прибыли, и Japan Tobacco нарушила бы свои фидуциарные обязательства, если бы ушла с российского рынка, пояснил Терабатаке.

«Если бы я сказал, например, что мы выходим из бизнеса, инвесторы могли бы столкнуться с риском потерь. В худшем случае существует даже риск судебного иска акционеров, если мы прекратим бизнес, который можем продолжать», — отметил глава Japan Tobacco.

Из-за санкций компания создала новую структуру своего российского бизнеса и поменяла цепочки поставок. «Мы предпринимаем различные усилия, чтобы обеспечить своего рода кольцевое ограждение [отделение части активов от остальных] путем поставок, например, из Турции, поскольку есть страны, которые не могут торговать с Россией», — рассказал Терабатаке.

Он не исключил продажу российского бизнеса «в худшем случае», но сейчас, по его мнению, необходимости в этом нет.

Власти России считают введенные Западом санкции незаконными и предупреждают, что подобные ограничения сказываются в том числе на тех, кто их вводит.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Japan Tobacco российский бизнес санкции против России
Материалы по теме
British American Tobacco продала свой бизнес в России
Бизнес
Германия в два раза увеличила поставки сигарет в Россию
Бизнес
Права на табачный бренд West перешли в России к новым собственникам
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Медведев опубликовал советский плакат с Зеленским вместо Гитлера Политика, 12:13
Japan Tobacco объяснила сохранение бизнеса в России Бизнес, 11:45
Путин присвоил пяти россиянам звание Героя труда Политика, 11:42
В Харькове произошел взрыв Политика, 11:06
В ДНР обнаружили семь нелегальных мигрантов и выслали их из России Общество, 11:00
СБУ сообщила о контрразведывательных проверках в центре Киева Политика, 10:48
На юге Китая обрушилась скоростная автомагистраль. Видео Общество, 10:34
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Медведев заявил, что Россия производит оружие «не вместо, а вместе» Политика, 10:18
«УП» сообщила об обысках у митрополита Запорожского и Мелитопольского Политика, 10:15
Ищите в человеке загадку: как строить прочные связи Pro, 10:02
В Грузии на митинге против закона об иноагентах задержали 63 человека Политика, 09:52
В Лос-Анджелесе 55 человек пострадали в аварии с поездом метро Общество, 09:40
Как Intel и Nvidia пытаются работать в КНР в условиях санкций Pro, 09:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:06