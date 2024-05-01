Japan Tobacco объяснила сохранение бизнеса в России

Компания решила сохранить свой бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов, пояснил гендиректор Терабатаке. Она направила часть поставок через Турцию и перевела ключевой персонал в Гонконг

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Японская компания Japan Tobacco (международные бренды Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка») решила сохранить свой бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов, заявил генеральный директор Масамичи Терабатаке Financial Times.

Производитель табачных изделий решил направить часть поставок через Турцию и перевел ключевой персонал в Гонконг, пояснил Терабатаке. Первоначально Japan Tobacco (33% принадлежит государству) после начала военных действий на Украине не исключала продажи своего российского бизнеса. В итоге было принято решение сохранить бизнес, но приостановить всю инвестиционную и маркетинговую деятельность в России.

По словам гендиректора, на долю России пришлось около 20% общей прибыли компании. Japan Tobacco — одна из крупнейших иностранных компаний, оставшихся в России, у нее более чем 4 тыс. сотрудников и четыре завода. Ее общая прибыль в 2023 году составила ¥482 млрд ($3 млрд).

Инвесторы были обеспокоены возможным снижением прибыли, и Japan Tobacco нарушила бы свои фидуциарные обязательства, если бы ушла с российского рынка, пояснил Терабатаке.

«Если бы я сказал, например, что мы выходим из бизнеса, инвесторы могли бы столкнуться с риском потерь. В худшем случае существует даже риск судебного иска акционеров, если мы прекратим бизнес, который можем продолжать», — отметил глава Japan Tobacco.

Из-за санкций компания создала новую структуру своего российского бизнеса и поменяла цепочки поставок. «Мы предпринимаем различные усилия, чтобы обеспечить своего рода кольцевое ограждение [отделение части активов от остальных] путем поставок, например, из Турции, поскольку есть страны, которые не могут торговать с Россией», — рассказал Терабатаке.

Он не исключил продажу российского бизнеса «в худшем случае», но сейчас, по его мнению, необходимости в этом нет.

Власти России считают введенные Западом санкции незаконными и предупреждают, что подобные ограничения сказываются в том числе на тех, кто их вводит.