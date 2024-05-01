Bloomberg сообщил об увольнении Маском почти всей команды Supercharger
Tesla уволила почти всю команду Supercharger — сеть станций быстрой подзарядки электромобилей после сокращения штата более чем на 10%, сообщает Bloomberg.
По словам источника агентства, решение о сокращении команды из почти 500 человек, включая старшего директора Ребекку Тинуччи, было принято генеральным директором Илоном Маском на прошлой неделе.
По словам другого собеседника, увольнения в Tesla привели в замешательство и обеспокоили руководство автопроизводителя Rivian Automotive Inc. Rivian, Ford Motor Co. и General Motors Co. используют зарядные разъемы Tesla для своих электромобилей.
Rivian и Ford продолжают поставки адаптеров своим клиентам, заявили в компаниях. Однако еще перед сокращением команды Tesla Supercharger Ford сообщил владельцам электромобилей, что в некоторых случаях поставки могут быть задержаны из-за ограничений поставщиков.
Компания Маска также подписала соглашения с автопроизводителями Stellantis NV, Volvo, Polestar, Kia, Honda, Mercedes-Benz и BMW. Кто теперь будет курировать эти компании в Tesla, неясно.
У Tesla в США 6249 зарядных станций Supercharger и более 57 тыс. разъемов. По данным BloombergNEF, в стране у компании больше станций для быстрой подзарядки электромобилей, чем у всех других поставщиков вместе взятых.
Состояние Маска в последнюю неделю апреля увеличилось на $37,3 млрд, что стало для него крупнейшим еженедельным ростом с марта 2022 года, отмечал Bloomberg. Согласно Bloomberg Billionaires Index, бизнесмен находится на третьем месте среди богатейших людей с состоянием $202 млрд. Согласно рейтингу Fobres, Маск занимает второе место — с $205 млрд.
Агентство связывает рост состояния с успехами Tesla. 29 апреля акции производителя электрокаров резко подорожали после сообщений о том, что власти Китая предварительно одобрили план по запуску в КНР программного обеспечения для автопилота.
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