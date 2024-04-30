Состояние Маска впервые за два года выросло почти на $40 млрд за неделю
Состояние миллиардера Илона Маска в последнюю неделю апреля увеличилось на $37,3 млрд, что стало его крупнейшим еженедельным доходом с марта 2022 года, сообщает Bloomberg.
Согласно Bloomberg Billionaires Index, основатель Space X, Tesla и владелец X находится на третьем месте по величине своего богатства ($202 млрд) и почти догнал обладателя второго места, основателя Amazon Джеффа Безоса (у него $203 млрд). На первом месте — глава LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно ($217 млрд).
Согласно рейтингу Fobres Real Time Billionaires, Маск занимает второе место по размеру состояния ($205 млрд), у Арно — $210 млрд, у Безоса — $199 млрд.
Как отмечает Bloomberg, 29 апреля Маск разбогател на $18,5 млрд — это 13-й по величине суточный доход среди миллиардеров по версии Bloomberg, для самого Маска — седьмой.
Агентство связывает улучшение положения дел у бизнесмена с успехами Tesla.
29 апреля акции Tesla резко подорожали после сообщений о том, что китайские власти предварительно одобрили план производителя электрокаров по запуску в КНР программного обеспечения для автопилота. Маск посетил Китай в воскресенье и заключил соглашение с китайским технологическим гигантом Baidu.
Tesla также намерена ускорить начало производства более бюджетных электромобилей. Как ожидается, что первые из них сойдут с конвейера в начале 2025 года, а, возможно, и уже в конце 2024-го.
При этом компания впервые с 2020 года продемонстрировала годовое снижение квартальной выручки, отмечал Bloomberg. По итогам первого квартала этого года выручка производителя снизилась на 9% по сравнению с тем же периодом 2023 года — до ₽21,3 млрд.
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