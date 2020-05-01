Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов

В интервью «Ведомостям» он заявил, что не видит логики в продолжении работы Leroy Merlin «в то время, как другим крупным продавцам товаров для дома (OBI, «Петрович», Hoff и др.) запрещено работать».
Гендиректор OBI Россия Адам Росински также заявил «Ведомостям», что «искренне не понимает», на каком основании один участник рынка получил право не закрывать магазины. «Что необходимо сделать нам, чтобы получить такое право? К сожалению, на сегодняшний день разъяснений мы так и не получили», — сказал Росински.
Представитель ретейлера «Петрович» сообщил изданию, что компания в качестве эксперимента попыталась открыть 30 апреля один торговый зал в магазине на Новорижском шоссе, однако в тот же день его пришлось закрыть по требованию надзорных органов. В соответствии с указами мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области работа большинства магазинов в столице и Подмосковье (за исключением продуктовых и т.д.) временно приостановлена.
Директор по персоналу Leroy Merlin Вера Бояркова на запрос РБК ответила, что компания работает в соответствии с федеральным и региональным законодательством. «На данный момент часть магазинов «Леруа Мерлен» (менее 20%, несколько магазинов в Москве, Краснодаре, в Ульяновске и др.) открыта, поскольку мы реализуем товары из перечня непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденного правительством России и по согласованию с местной администрацией, которая принимает решения по ситуации», — заявила Бояркова.
«При этом здоровье и безопасность и клиентов, и сотрудников для нас главный приоритет, и мы максимально соблюдаем все рекомендации ВОЗ, Роспотребнадзора и других компетентных органов и применяем огромное количество мер профилактики <...>. Мы ограничиваем количество покупателей, одновременно находящихся в магазине. Каждый день всем сотрудникам магазина замеряется температура, сотрудники с симптомами ОРВИ направляются на больничный. С сегодняшнего дня во всех открытых магазинах клиенты допускаются только при наличии масок», — пояснила представитель компании.
24 апреля Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по началу работы магазинов непродовольственных товаров после снятия запретов. В документе, в частности, указывается на необходимость ограничивать контакты между клиентами и сотрудниками, в том числе за счет ограничения допуска посетителей — ровно столько, чтобы возможно было обеспечить социальную дистанцию 1,5 м между ними в торговом зале и в очереди к кассе.