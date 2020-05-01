Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Ростех заявил о наценках на материалы для средств защиты до 500% Общество, 06:43 Вильфанд перечислил «очаги» теплой погоды в России на предстоящей неделе Общество, 06:40 Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Политика, 06:11 Трамп заявил о попытке Китая «скрыть ошибку» с коронавирусом Общество, 05:45 МВД Венесуэлы сообщило о предотвращении вторжения боевиков из Колумбии Политика, 05:10 Трамп анонсировал создание в США вакцины от коронавируса до конца года Общество, 04:48 AP узнало о сокрытии Китаем данных по вирусу ради накопления лекарств Общество, 04:02 Трамп заявил об отсутствии данных разведки в США о коронавирусе до января Политика, 03:39 Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому Политика, 02:50 Президент Сербии анонсировал отмену введенного из-за вируса режима ЧС Общество, 02:26 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек Общество, 01:54 Эксперт Минздрава обозначил пик эпидемии коронавируса в России Общество, 01:41 В Праге установили доску и памятник бойцам Русской освободительной армии Политика, 01:38 Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандального высказывания Общество, 00:33
Бизнес ,  
0 

Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов

Вице-президент Hoff Михаил Кучмент назвал продолжение работы Leroy Merlin проявлением двойных стандартов, а гендиректор OBI Россия Адам Росински сказал, что искренне не понимает, как один игрок получил право не закрывать магазины
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Продолжение работы магазинов Leroy Merlin, в то время как торговые точки других ретейлеров, работающих в том же сегменте, закрыты в рамках ограничений, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19, является проявлением двойных стандартов. Об этом заявил вице-президент Hoff Михаил Кучмент.

«Почему работает Leroy Merlin, но не работает Hoff? У нас тоже есть отдельно стоящие магазины, куда можно попасть не через торговый центр. Или, например, почему не работает IKEA? Я не призываю закрыть Leroy Merlin, но я против двойных стандартов», — написал Кучмент на своей странице в сети Facebook.

Он добавил, что сам съездил в один из магазинов Leroy Merlin. «В некоторых отделах не протолкнуться», — гласит комментарий к одной из фотографий, опубликованных Кучментом. Он также отметил, что в очереди на вход не соблюдается дистанция в 1,5 м, а большинство покупателей без масок.

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Общество
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Простите, но вы не убедите меня, что «диван можно выбрать и в онлайне, а вот унитаз — нет». Раз уж на то пошло, то и на том, и на другом желательно посидеть перед покупкой», — добавил Кучмент.

В интервью «Ведомостям» он заявил, что не видит логики в продолжении работы Leroy Merlin «в то время, как другим крупным продавцам товаров для дома (OBI, «Петрович», Hoff и др.) запрещено работать».

Гендиректор OBI Россия Адам Росински также заявил «Ведомостям», что «искренне не понимает», на каком основании один участник рынка получил право не закрывать магазины. «Что необходимо сделать нам, чтобы получить такое право? К сожалению, на сегодняшний день разъяснений мы так и не получили», — сказал Росински.

Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Общество

Представитель ретейлера «Петрович» сообщил изданию, что компания в качестве эксперимента попыталась открыть 30 апреля один торговый зал в магазине на Новорижском шоссе, однако в тот же день его пришлось закрыть по требованию надзорных органов. В соответствии с указами мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области работа большинства магазинов в столице и Подмосковье (за исключением продуктовых и т.д.) временно приостановлена.

Директор по персоналу Leroy Merlin Вера Бояркова на запрос РБК ответила, что компания работает в соответствии с федеральным и региональным законодательством. «На данный момент часть магазинов «Леруа Мерлен» (менее 20%, несколько магазинов в Москве, Краснодаре, в Ульяновске и др.) открыта, поскольку мы реализуем товары из перечня непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденного правительством России и по согласованию с местной администрацией, которая принимает решения по ситуации», — заявила Бояркова.

«При этом здоровье и безопасность и клиентов, и сотрудников для нас главный приоритет, и мы максимально соблюдаем все рекомендации ВОЗ, Роспотребнадзора и других компетентных органов и применяем огромное количество мер профилактики <...>. Мы ограничиваем количество покупателей, одновременно находящихся в магазине. Каждый день всем сотрудникам магазина замеряется температура, сотрудники с симптомами ОРВИ направляются на больничный. С сегодняшнего дня во всех открытых магазинах клиенты допускаются только при наличии масок», — пояснила представитель компании.

Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

24 апреля Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по началу работы магазинов непродовольственных товаров после снятия запретов. В документе, в частности, указывается на необходимость ограничивать контакты между клиентами и сотрудниками, в том числе за счет ограничения допуска посетителей — ровно столько, чтобы возможно было обеспечить социальную дистанцию 1,5 м между ними в торговом зале и в очереди к кассе.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Анна Левинская
Теги: самоизоляция, Leroy Merlin, коронавирус
Материалы по теме
Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии
Бизнес
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter