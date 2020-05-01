Конкуренты Leroy Merlin возмутились продолжением работы ее магазинов

Вице-президент Hoff Михаил Кучмент назвал продолжение работы Leroy Merlin проявлением двойных стандартов, а гендиректор OBI Россия Адам Росински сказал, что искренне не понимает, как один игрок получил право не закрывать магазины

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Продолжение работы магазинов Leroy Merlin, в то время как торговые точки других ретейлеров, работающих в том же сегменте, закрыты в рамках ограничений, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19, является проявлением двойных стандартов. Об этом заявил вице-президент Hoff Михаил Кучмент.

«Почему работает Leroy Merlin, но не работает Hoff? У нас тоже есть отдельно стоящие магазины, куда можно попасть не через торговый центр. Или, например, почему не работает IKEA? Я не призываю закрыть Leroy Merlin, но я против двойных стандартов», — написал Кучмент на своей странице в сети Facebook.

Он добавил, что сам съездил в один из магазинов Leroy Merlin. «В некоторых отделах не протолкнуться», — гласит комментарий к одной из фотографий, опубликованных Кучментом. Он также отметил, что в очереди на вход не соблюдается дистанция в 1,5 м, а большинство покупателей без масок.

«Простите, но вы не убедите меня, что «диван можно выбрать и в онлайне, а вот унитаз — нет». Раз уж на то пошло, то и на том, и на другом желательно посидеть перед покупкой», — добавил Кучмент.