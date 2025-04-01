Глава Мурманской области предложил ускорить финансирование порта Лавна

Для запуска в 2025 году угольного порта Лавна нужно ₽11 млрд на инфраструктуру, указал глава Мурманской области. Деньги есть, но выделение запланировано в 2027-м. В Минтрансе уже приняли «необходимы решения», отметил Андрей Чибис

Порт «Лавна» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Комплекс перегрузки угля Лавна, который строится на западном берегу Кольского залива, является частью комплексного развития Мурманского транспортного узла. 27 марта состоялась первая отгрузка твердого топлива из терминала с участием президента Владимира Путина в режиме видеоконференции. Но в середине февраля губернатор региона Андрей Чибис сообщал министру транспорта Роману Старовойту о том, что железнодорожная инфраструктура общего пользования — от станции Выходной до станции Лавна, направленная на обеспечение провозной способности ближних подходов к комплексу — не введена в эксплуатацию и нуждается в дополнительном финансировании в размере 11 млрд руб. Это следует из соответствующего письма чиновника в Минтранс от 18 февраля (есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил источник, знакомый с его содержанием).

Как указывал Чибис, необходимые деньги есть — они включены в мероприятия федерального проекта «Развитие опорной сети железных дорог», но на 2027 год. «Таким образом, существует вероятность недостаточного обеспечения провозной способности проекта «Комплекс перегрузки угля Лавна» в связи со смещением финансирования проекта <...>, что может привести к невозможности загрузки комплекса перегрузки угля в полном объеме (18 млн тонн), что, в свою очередь, приведет к недополучению выручки и нарушению финансовых обязательств ООО «МТП Лавна» перед кредиторами (ВЭБ.РФ, Банк ГПБ и АО «ГТЛК») и потенциальному дефолту по денежным обязательствам. Расчет убытков при данном сценарии оценивается в 90 млрд руб.», — сетовал Чибис.

Как отмечал Владимир Путин во время церемонии, открытие терминала станет «хорошим вкладом» в увеличение пропускной способности российских арктических портов. «Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки», — добавил он. Мощности Мурманского порта в общей сложности планируется увеличить не менее чем в три раза в ближайшие несколько лет за счет строительства новых терминалов, современной портовой инфраструктуры, расширения ближних и дальних железнодорожных подходов. «Все эти планы должны быть тесно увязаны с развитием Арктики и Северного морского пути, с обеспечением роста перевалки не только российских, но и зарубежных грузов, с развитием отечественного судостроения», — сказал Путин.

К концу марта работы на основой первой линии терминала Лавна были завершены, уточнял ранее губернатор в комментарии РБК. «В ближайшее время мы ожидаем официальный запуск. Необходимая железнодорожная инфраструктура для ее функционирования построена. Действительно возникал вопрос переноса финансирования на дополнительную железнодорожную инфраструктуру с 2027 года на более ранний срок. По данному вопросу министр транспорта провел совещание, в ходе которого были приняты все необходимые решения», — отметил он.

Что такое порт Лавна Проектная мощность комплекса предполагается на уровне 18 млн т ежегодно, ожидается, что он будет способствовать росту грузооборота по Севморпути и организации круглогодичной навигации. Инвестиции в проект оцениваются в 78,5 млрд руб. Он реализуется по схеме концессии: концессионером выступает ООО «МТП Лавна», контролируемое Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Весной 2019 году сообщалось, что среди инвесторов на тот момент — структура бизнесмена Андрея Бокарева «Бизнесглобус», «Центр развития портовой инфраструктуры», «СДС-Уголь» и компания «РЖД — Инфраструктурные проекты». Соответствующее соглашение участники концессии подписывали в Минтрансе. В 2021 году «Бизнесглобус» вышел из капитала Лавны, в 2023-м «СДС-Уголь», имевший в ООО «МТП Лавна» 25%, передал свою долю в залог Газпромбанку. В том же году к проекту присоединился ВЭБ.РФ, в 2024-м стало известно, что он выделит на строительство Лавны 12,9 млрд руб.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минтранса, министерство ведет работу по подготовке предложений по «опережающему финансированию объекта», то есть переносу средств, необходимых для «ускорения реализации объекта» — с 2027 на 2025 год. В ГТЛК отметили, что строительство и подготовка к запуску в эксплуатацию комплекса перегрузки в текущем году «идет в соответствии с утвержденным актуализированным графиком и системными документами». «Риски дефолта отсутствуют. Контрольные сроки завершения строительства в текущем году синхронизированы со всеми участниками «Комплексного развития Мурманского транспортного узла», — заверил представитель компании.

В ВЭБ.РФ пояснили РБК, что проект находится «на инвестиционной стадии», запуск порта ожидается в 2025 году. В пресс-службе Газпромбанка отказались от комментариев.

РЖД как генподрядчик строительства железнодорожной линии в порт выполняет обязательства в полном объеме, «в рамках выделенных лимитов финансирования», пояснили РБК в пресс-службе компании. Построена однопутная дорога протяженностью 49,7 км, включающая строительство и реконструкцию четырех станций, одного блок-поста, двух тяговых подстанций, искусственных сооружений (мостов, в том числе мостового перехода через реку Тулома, путепроводов, водопропускных труб). Рабочее движение поездов в Лавну было открыто в декабре 2023 года.

«Для обеспечения перспективных объемов перевозок в направлении Мурманского транспортного узла в объеме 45 млн т с 2025 года, в том числе 18 млн т в порт Лавна, РЖД также проведен комплекс мероприятий по развитию участка Волховстрой — Мурманск», — сказал представитель РЖД.

Как указывал Чибис в своем письме министру, для выполнения поручения президента Владимира Путина по увеличению провозной способности ж/д подходов к порту Мурманск до 110 млн тонн, включая 63 млн тонн на западный берег Кольского залива, правительством региона ведется «постоянная работа с грузоотправителями и стивидорами по формированию необходимого прогноза грузооборота до 2030 года для включения мероприятий по увеличению провозной способности ближних и дальних ж/д подходов к порту Мурманск в национальный проект «Эффективная транспортная система». Но в настоящее время указанные мероприятия в состав национального проекта не включены, констатирует Чибис.

Актуальность Лавны

При полной мощности в 18 млн т в год и недостроенной железнодорожной инфраструктуре терминал будет малоэффективен, «а это десятки миллиардов рублей недополученной выручки», говорит Вадим Тедеев, управляющий партнер IPM Consulting. В этом контексте, конечно, оценка губернатора воспринимается более эмоционально окрашенной, но недозагрузка угольного порта может действительно привести к «взаимосвязанным экономическим и стратегическим проблемам», отметил он.

Если не решать сложившуюся проблему сейчас, то для России как экспортера угля существует репутационный риск — в условиях разворота угольных потоков на восточные рынки после введения европейских санкций стабильность логистических маршрутов имеет «критическое значение», рассуждает Тедеев. В основном Лавна актуальна для грузоотправителей из Новосибирской и Кемеровской области, говорит Игорь Смирнов, по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры. Среди них могут быть СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь», «Сибантрацит» и «Воркутауголь», продолжает Тедеев. Уголь, который будет отгружаться через Лавну, нацелен на экспорт в страны АТР, прежде всего в Индию, Китай, Вьетнам и другие, часть объемов может направляться в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

По оценке Александра Котова, партнера NEFT Research по консалтингу, сейчас экспорт угля из северо-западных портов «заведомо нерентабельный» при текущих ценах на уголь и затратах на его железнодорожную логистику: при нетбэке при экспортных поставках кузбасского энергетического угля калорийностью 6000 в 1,4 тыс. руб. за тонну и с учетом себестоимости на уровне в среднем 3,5 тыс. руб. такие отгрузки становятся «резко отрицательными».

«Угольщики на протяжении последнего времени работают в минус, за исключением разве что холдингов, которые владеют своими портами и полувагонами. Там кэптивные ставки и принципиально иная экономика экспортных поставок угля», — заключил Котов.