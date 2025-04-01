Глава Мурманской области предложил ускорить финансирование порта Лавна
Комплекс перегрузки угля Лавна, который строится на западном берегу Кольского залива, является частью комплексного развития Мурманского транспортного узла. 27 марта состоялась первая отгрузка твердого топлива из терминала с участием президента Владимира Путина в режиме видеоконференции. Но в середине февраля губернатор региона Андрей Чибис сообщал министру транспорта Роману Старовойту о том, что железнодорожная инфраструктура общего пользования — от станции Выходной до станции Лавна, направленная на обеспечение провозной способности ближних подходов к комплексу — не введена в эксплуатацию и нуждается в дополнительном финансировании в размере 11 млрд руб. Это следует из соответствующего письма чиновника в Минтранс от 18 февраля (есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил источник, знакомый с его содержанием).
Как указывал Чибис, необходимые деньги есть — они включены в мероприятия федерального проекта «Развитие опорной сети железных дорог», но на 2027 год. «Таким образом, существует вероятность недостаточного обеспечения провозной способности проекта «Комплекс перегрузки угля Лавна» в связи со смещением финансирования проекта <...>, что может привести к невозможности загрузки комплекса перегрузки угля в полном объеме (18 млн тонн), что, в свою очередь, приведет к недополучению выручки и нарушению финансовых обязательств ООО «МТП Лавна» перед кредиторами (ВЭБ.РФ, Банк ГПБ и АО «ГТЛК») и потенциальному дефолту по денежным обязательствам. Расчет убытков при данном сценарии оценивается в 90 млрд руб.», — сетовал Чибис.
Как отмечал Владимир Путин во время церемонии, открытие терминала станет «хорошим вкладом» в увеличение пропускной способности российских арктических портов. «Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки», — добавил он. Мощности Мурманского порта в общей сложности планируется увеличить не менее чем в три раза в ближайшие несколько лет за счет строительства новых терминалов, современной портовой инфраструктуры, расширения ближних и дальних железнодорожных подходов. «Все эти планы должны быть тесно увязаны с развитием Арктики и Северного морского пути, с обеспечением роста перевалки не только российских, но и зарубежных грузов, с развитием отечественного судостроения», — сказал Путин.
К концу марта работы на основой первой линии терминала Лавна были завершены, уточнял ранее губернатор в комментарии РБК. «В ближайшее время мы ожидаем официальный запуск. Необходимая железнодорожная инфраструктура для ее функционирования построена. Действительно возникал вопрос переноса финансирования на дополнительную железнодорожную инфраструктуру с 2027 года на более ранний срок. По данному вопросу министр транспорта провел совещание, в ходе которого были приняты все необходимые решения», — отметил он.
Что такое порт Лавна
Проектная мощность комплекса предполагается на уровне 18 млн т ежегодно, ожидается, что он будет способствовать росту грузооборота по Севморпути и организации круглогодичной навигации. Инвестиции в проект оцениваются в 78,5 млрд руб. Он реализуется по схеме концессии: концессионером выступает ООО «МТП Лавна», контролируемое Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Весной 2019 году сообщалось, что среди инвесторов на тот момент — структура бизнесмена Андрея Бокарева «Бизнесглобус», «Центр развития портовой инфраструктуры», «СДС-Уголь» и компания «РЖД — Инфраструктурные проекты». Соответствующее соглашение участники концессии подписывали в Минтрансе. В 2021 году «Бизнесглобус» вышел из капитала Лавны, в 2023-м «СДС-Уголь», имевший в ООО «МТП Лавна» 25%, передал свою долю в залог Газпромбанку. В том же году к проекту присоединился ВЭБ.РФ, в 2024-м стало известно, что он выделит на строительство Лавны 12,9 млрд руб.
Как сообщили РБК в пресс-службе Минтранса, министерство ведет работу по подготовке предложений по «опережающему финансированию объекта», то есть переносу средств, необходимых для «ускорения реализации объекта» — с 2027 на 2025 год. В ГТЛК отметили, что строительство и подготовка к запуску в эксплуатацию комплекса перегрузки в текущем году «идет в соответствии с утвержденным актуализированным графиком и системными документами». «Риски дефолта отсутствуют. Контрольные сроки завершения строительства в текущем году синхронизированы со всеми участниками «Комплексного развития Мурманского транспортного узла», — заверил представитель компании.
В ВЭБ.РФ пояснили РБК, что проект находится «на инвестиционной стадии», запуск порта ожидается в 2025 году. В пресс-службе Газпромбанка отказались от комментариев.
РЖД как генподрядчик строительства железнодорожной линии в порт выполняет обязательства в полном объеме, «в рамках выделенных лимитов финансирования», пояснили РБК в пресс-службе компании. Построена однопутная дорога протяженностью 49,7 км, включающая строительство и реконструкцию четырех станций, одного блок-поста, двух тяговых подстанций, искусственных сооружений (мостов, в том числе мостового перехода через реку Тулома, путепроводов, водопропускных труб). Рабочее движение поездов в Лавну было открыто в декабре 2023 года.
«Для обеспечения перспективных объемов перевозок в направлении Мурманского транспортного узла в объеме 45 млн т с 2025 года, в том числе 18 млн т в порт Лавна, РЖД также проведен комплекс мероприятий по развитию участка Волховстрой — Мурманск», — сказал представитель РЖД.
Как указывал Чибис в своем письме министру, для выполнения поручения президента Владимира Путина по увеличению провозной способности ж/д подходов к порту Мурманск до 110 млн тонн, включая 63 млн тонн на западный берег Кольского залива, правительством региона ведется «постоянная работа с грузоотправителями и стивидорами по формированию необходимого прогноза грузооборота до 2030 года для включения мероприятий по увеличению провозной способности ближних и дальних ж/д подходов к порту Мурманск в национальный проект «Эффективная транспортная система». Но в настоящее время указанные мероприятия в состав национального проекта не включены, констатирует Чибис.
Актуальность Лавны
При полной мощности в 18 млн т в год и недостроенной железнодорожной инфраструктуре терминал будет малоэффективен, «а это десятки миллиардов рублей недополученной выручки», говорит Вадим Тедеев, управляющий партнер IPM Consulting. В этом контексте, конечно, оценка губернатора воспринимается более эмоционально окрашенной, но недозагрузка угольного порта может действительно привести к «взаимосвязанным экономическим и стратегическим проблемам», отметил он.
Если не решать сложившуюся проблему сейчас, то для России как экспортера угля существует репутационный риск — в условиях разворота угольных потоков на восточные рынки после введения европейских санкций стабильность логистических маршрутов имеет «критическое значение», рассуждает Тедеев. В основном Лавна актуальна для грузоотправителей из Новосибирской и Кемеровской области, говорит Игорь Смирнов, по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры. Среди них могут быть СУЭК, «Кузбассразрезуголь», «СДС-Уголь», «Сибантрацит» и «Воркутауголь», продолжает Тедеев. Уголь, который будет отгружаться через Лавну, нацелен на экспорт в страны АТР, прежде всего в Индию, Китай, Вьетнам и другие, часть объемов может направляться в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
По оценке Александра Котова, партнера NEFT Research по консалтингу, сейчас экспорт угля из северо-западных портов «заведомо нерентабельный» при текущих ценах на уголь и затратах на его железнодорожную логистику: при нетбэке при экспортных поставках кузбасского энергетического угля калорийностью 6000 в 1,4 тыс. руб. за тонну и с учетом себестоимости на уровне в среднем 3,5 тыс. руб. такие отгрузки становятся «резко отрицательными».
«Угольщики на протяжении последнего времени работают в минус, за исключением разве что холдингов, которые владеют своими портами и полувагонами. Там кэптивные ставки и принципиально иная экономика экспортных поставок угля», — заключил Котов.
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