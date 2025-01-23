Ставки фрахта на экспорт угля снизились до минимума за полгода

Ставки морского фрахта угля из портов России в Индию, Китай и Южную Корею снизились в начале года в диапазоне от 2% до 30% из-за падения спроса. Эксперты ожидают ценовой отскок не раньше конца февраля

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ставки фрахта на морские перевозки угля из российских портов в Индию, Китай и Южную Корею в начале года снизились от 2% до 30% по сравнению с декабрем 2024 года, в зависимости от порта перевалки, маршрута и типа судна, следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По данным на 17 января, цена перевозки тонны угля судами класса Handysize (перевозят до 40 тыс. тонн) из порта Восточный в Находке Приморского края в северную часть Китая снизилась на 18%, до $9 за тонну, или $360 тыс за рейс. Просели и ставки фрахта угля в Индию: на 10% в западную часть страны (до $27 за тонну, стоимость рейса — $1,080 млн) и на 11% — в восточную (до $24 за тонну, стоимость рейса — около $960 тыс.). Наибольшее падение цен — на 30% — зафиксировано на перевозку угля из Восточного в Южную Корею, цены просели до $7 за тонну или $280 тыс. за рейс.

По данным ЦЦИ, в июле 2024 года ставки фрахта на перевозку угля судами Handysize из Восточного в Китай составляли $13 за тонну, в Южную Корею — $12 за тонну. Таким образом, с середины прошлого года цены просели на 30,8% при перевозках в Китай и на 41,7% — в Южную Корею.

Для экспорта угля из этого же порта судами Panamax (80 тыс. тонн) цены снизились на 11% (до $8 за тонну) для поставок в северную часть Китая, на 12% ($15 за тонну) в западную Индию и на 13% (до $14 за тонну) — в восточную Индию.

Цены на перевозки из портов в западной части России также снизились по сравнению с концом 2024 года. Поставка угля судами Handysize из порта ОТЭКО в Тамани подешевела на 5% (до $36 за тонну) на рейсах в западную Индию и на 6% (до $44 за тонну) — в северную часть Китая. Для доставки угля судами Panamax ставки фрахта в западную Индию снизились на 4% (до $27 за тонну), в Китай — на 6% (до $34 за тонну).

Для угля, отгружаемого в Усть-Луге на суда Panamax, ставки снизились на 8% для перевозок в западную Индию (до $33 за тонну), на 5% — в восточную Индию (до $36 за тонну) и на 2% — в северную часть Китая (до $41 за тонну).

Почему дешевеет фрахт

Роман Соколов, директор ЦЦИ, объясняет снижение ставок сокращением экспорта российского угля. Поставки на внешние рынки падают как из-за невыгодной рыночной конъюнктуры, в первую очередь, цен на доставку и перевалку угля в российских портах, так и из-за снижения закупок Индией и Китаем. «Китай завершил 2024 год с солидными запасами угля: по данным главного таможенного управления КНР, в 2024 году импорт твердого топлива в страну достиг рекордных 543 млн тонн (+14,4% к 2023-ему). Индия, в свою очередь, импорт в 2024 году снизила на 2,7%, до 266 млн тонн. Но поставила рекорд по внутренней добыче угля, что снизило ее зависимость от импорта», — объясняет аналитик.

Он добавил, что ставки фрахта падают не только для перевозок твердого топлива из России, но и для его экспорта из расположенных ближе к основным рынкам сбыта Австралии и Индонезии. Так, цены на перевозку угля в Индию из Австралии снизились на 5%, из Индонезии — на 9%.

РБК направил запросы представителям СУЭК, «Кузбассразрезугля», «Сибантрацита», Распадской угольной компании, «Русского угля», «Мечела», «Талтэка» и «СДС-Угля», а также в пресс-службы Восточного порта и ОТЭКО.

Что происходит в угольной отрасли В 2024 году угольная отрасль оставалась в затруднительном положении — экспорт твердого топлива, по оценке аналитиков, был глубоко убыточен, во многом в силу роста логистических издержек на всех направлениях поставок. Цена транспортировки в цене угля на FOB Восточный достигала порядка 83%, на FOB Балтика и FOB Тамань — 79 и 80% соответственно. Другим фактором давления выступили экспортные пошлины (вводились правительством для защиты внутреннего рынка с октября 2023 года до конца 2024-го, ставка зависела от курса рубля к доллару), действие которых в отношении энергетического угля и антрацита власти отменяли, неоднократно продлевая мораторий, и возобновляли вновь в течение года. Временный отказ от пошлин объяснялся неблагоприятной конъюнктурой рынка и ситуацией в отрасли. При этом пошлины на коксующийся уголь сохранялись. С 1 января 2025 года энергетический и коксующийся уголь, а также антрацит высвобождены из-под их действия. В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать меры поддержки угольной отрасли.

В ЦЦИ считают, что в ближайшее время ставки фрахта не вырастут из-за больших запасов угля и новогодних праздников в Китае (продлятся с 29 января до 12 февраля). Но они же, тем не менее, могут послужить фактором краткосрочного роста из-за увеличения спроса в преддверии длительных выходных, когда трейдеры стремятся закрыть сделки, а импортеры — завести продукцию.

В Минэнерго сообщили, что ведомство ожидает в 2025 году, как минимум, сохранения поставок угля ключевым покупателям. Их перечень остается прежним — это компании из дружественных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. РБК направил запросы представителям СУЭК, «Кузбассразрезугля», «Сибантрацита», Распадской угольной компании, «Русского угля», «Мечела», «Талтэка» и «СДС-Угля», а также в пресс-службы Восточного порта и ОТЭКО.

Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» подтверждает, что на фоне снижения закупок угля китайскими компаниями на рынке наблюдается переизбыток сухогрузов. «Это в небольшой степени, но сказывается на ставках перевозок из России», — говорит эксперт. Он считает, что цены продержатся на низком уровне до конца февраля, пока не начнут заканчиваться сформированные в прошлом году запасы. По мнению аналитика, ценовой отскок будет небольшим — не более $10 за тонну. Худалов отметил, что стоимость фрахта занимает около 9-10% от общей себестоимости добычи и поставки угля из портов Дальнего Востока в Китай и около 22-24% от себестоимости поставок твердого топлива из России в Индию.

Александр Котов, партнер по консалтингу NEFT Research, отмечает, что азиатские энергетические компании не проявляют высокого интереса к спотовым сделкам по поставкам угля из-за мягкой зимы и стабильно высоких запасов на складах. Падение морского импорта коксующегося угля в Китай, в свою очередь, обусловлено снижением спроса на сталь и падением ее производства.

Собеседник РБК ожидает сохранения низкого уровня спроса и ставок фрахта на транспортировку угля в среднесрочном периоде из-за замедления китайской экономики. При этом экстремальные погодные явления, как аномальная жара или засуха, могут способствовать оживлению спроса и росту угольных цен на коротком временном отрезке. Российские поставщики, в свою очередь, продолжат проводить гибкую ценовую политику, предоставляя покупателям скидки в условиях санкционного давления, считает аналитик. «Уголь, реализуемый в портах Дальнего Востока продолжит дешеветь на фоне слабеющего спроса в Китае. Угольные индексы в юго-западных портах будут зависеть от объемов потребления твердого топлива в Индии и странах Ближнего Востока, а также от стоимости фрахта», — говорит он.