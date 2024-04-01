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«Северсталь» решила отремонтировать одну печь и потратит ₽37 млрд

«Северсталь»: компания остановила на капремонт крупнейшую доменную печь ЧерМК
«Северсталь» сообщила, что инвестиции в ремонт крупнейшей доменной печи Череповецкого металлургического комбината составят 37 млрд руб. В начале марта топ-менеджер компании говорил о «технологическом инциденте» в Череповце
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Северсталь» остановила на капитальный ремонт первого разряда крупнейшую доменную печь № 5 (ДП-5) «Северянка» Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев отметил, что основная задача капремонта заключается в обеспечении высокой надежности и производительности объекта, от которого зависят как объемы производства, так и себестоимость продукции. По его словам, компания разработала комплекс мер, которые позволят избежать снижения объемов готовой продукции, несмотря на остановку агрегата.

«Минимизировать производственные потери в период остановки ДП-5 поможет сформированный запас стальных слябов и сортовой заготовки, а также переход на минимальный расход чугуна при производстве стали. Таким образом, объемы отгрузки товарной продукции и график исполнения клиентских заказов будут сохранены», — заявил Шевелев.

«Северсталь» заявила о «технологическом инциденте» на заводе в Череповце
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

«Северсталь» — это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Принадлежит российскому предпринимателю Алексею Мордашову. По данным Forbes, он (и его семья) занимает пятое место среди миллиардеров России — в 2023 году его состояние выросло до $20,9 млрд. В конце февраля 2022 года Мордашов попал под санкции ЕС.

Основные активы находятся в России, за рубежом — небольшое количество предприятий. В апреле 2023 года «Северсталь» продала единственный актив в ЕС — дистрибуционное подразделение в Латвии Sia Severstal Distribution.

По информации «Северстали», в рамках капремонта комплекса будут в том числе полностью заменены огнеупорная футеровка печи и элементы системы охлаждения, верхний купол и колошниковая защита. Также предполагается обновление объектов энергетики, в том числе и ремонт газопроводов доменного газа и холодного дутья.

Поставщиками оборудования и материалов для ремонта выступят российские и китайские компании, а к организации и управлению комплексом строительно-монтажных работ привлечены собственные подразделения «Северстали», передает компания.

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Череповецкий комбинат работает с середины XX века. За все время его работы, по подсчетам компании, было выплавлено более 400 млн т стали и произведено более 2,5 млн км проката. Объект включает четыре вида производств: коксоаглодоменное, сталеплавильное, производство сортового проката, производство плоского проката (включая и трубное производство).

Доменная печь № 5 является одной из крупнейших по объему печей в мире. Ее проектная производительность составляет более 4 млн т чугуна в год.

Ранее гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов сообщил, что утром 7 марта на объекте компании в Череповце произошел инцидент. «В доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт», — написал он. Виноградов добавил, что причины инцидента выясняются, но тогда не уточнил, что именно произошло.

Позже «Северсталь» сообщила, что инцидент на предприятии «Северстали» в Вологодской области произошел из-за атаки беспилотника «неустановленной принадлежности». «Атака беспилотника была на другую доменную печь (№ 4), остановка и капремонт доменной печи № 5 плановые и направлены на повышение эффективности и экологичности производства», — сказала РБК представитель компании, отметив, что доменная печь № 4 в результате атаки БПЛА не пострадала и в тот же день после осмотра была заново запущена. Расходы в 37 млрд руб. на капитальный ремонт доменной печи были заложены в годовой план капитальных затрат компании, анонсированный ранее. Ремонт продлится четыре-пять месяцев, добавили в «Северстали».

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«Северсталь» Череповец металлургический комбинат
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