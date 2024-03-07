«Северсталь» заявила о «технологическом инциденте» на заводе в Череповце
На объекте «Северстали» в Череповце утром 7 марта произошел «технологический инцидент», сообщил на своей странице во «ВКонтакте» генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.
«В доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт», — написал он, добавив, что причины инцидента выясняются. Что именно случилось, Виноградов не уточнил.
ГТРК «Вологда» пишет, что около 6 утра местные жители слышали звук взрыва в промышленном центре, о чем сообщили экстренным службам.
В городе находится Череповецкий металлургический комбинат, ключевой актив дивизиона «Северсталь Российская сталь». Он включает четыре вида производств: коксоаглодоменное, сталеплавильное, производство сортового проката, производство плоского проката (в том числе трубное производство).
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