«Северсталь» заявила о технологическом инциденте на комбинате в Череповце

«Северсталь» заявила о «технологическом инциденте» на заводе в Череповце

Местные жители сообщали о звуках взрыва в промышленном районе рано утром. В «Северстали» заявили, что произошел «технологический инцидент», никто не пострадал

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На объекте «Северстали» в Череповце утром 7 марта произошел «технологический инцидент», сообщил на своей странице во «ВКонтакте» генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

«В доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт», — написал он, добавив, что причины инцидента выясняются. Что именно случилось, Виноградов не уточнил.

ГТРК «Вологда» пишет, что около 6 утра местные жители слышали звук взрыва в промышленном центре, о чем сообщили экстренным службам.

В городе находится Череповецкий металлургический комбинат, ключевой актив дивизиона «Северсталь Российская сталь». Он включает четыре вида производств: коксоаглодоменное, сталеплавильное, производство сортового проката, производство плоского проката (в том числе трубное производство).