Глава региона объяснил инцидент на заводе «Северстали» атакой дрона

Филимонов: причиной инцидента на предприятии «Северстали» стал беспилотник

«Северсталь» сообщала о «технологическом инциденте» на своем предприятии в Череповце утром 7 марта. Причиной стал дрон, рассказал врио губернатора Филимонов. Предприятие, по его словам, работает в штатном режиме

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Инцидент на предприятии «Северстали» в Вологодской области произошел из-за атаки беспилотника «неустановленной принадлежности», сообщили в пресс-службе врио губернатора Георгия Филимонова, передает ТАСС.

Глава региона уточнил, что инцидент произошел «в районе доменной печи». «В результате инцидента работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме», — добавил Филимонов.

Пострадавших, по его словам, нет.

Утром 7 марта на объекте «Северстали» в Череповце произошел «технологический инцидент», сообщала компания. Она указывала, что один из агрегатов на предприятии «выведен в запланированный ранее ремонт». Что стало причиной инцидента, компания не уточняла.