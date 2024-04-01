WSJ рассказала о шутке главы Citigroup про расходы, «иначе медведю конец»
Генеральный директор американского финансового конгломерата Citigroup Джейн Фрейзер регулярно шутит над подчиненными, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники среди нынешних и бывших руководителей компании.
Несколько лет назад Фрейзер подарила ответственному за сокращение расходов менеджеру пушистый розовый халат и плюшевого медведя. Позднее она похитила игрушку, заклеила ей рот и лапы изолентой, и отправила сотруднику сообщение: «Прекратите сокращать расходы либо медведю конец».
В другой раз она поручила руководителям подписать согласие на прыжки с парашютом. Один из получателей письма задался вопросом, известно ли об этом членам совета директоров, а второй посетовал на проблемы с сердцем. Понаблюдав за обсуждением этой новости, она объявила, что сообщение было первоапрельской шуткой. Это произошло 31 марта. Она специально пошутила раньше для большей правдоподобности и подговорила коллегу подыграть ей: та убеждала остальных, что в другом банке уже прыгнули с парашютом.
Репутация Фрейзер привела к тому, что порой нелепые случаи объясняют ее шутками, хотя сама она настаивает, что ни при чем. К примеру, бывший управленец в CitiGroup Дэвид Чубак пожаловался, что не мог попасть с свой отель, и доказывал персоналу: «Джейн Фрейзер разыгрывает меня. Я знаю это!» Кроме того, у Чубака пропало именное режиссерское кресло, полученное в подарок. Впоследствии он получал анонимные фотографии кресла с Красной площади в Москве, а также из Лондона, Мехико, Сингапура, вероятно отфотошопленные.
Спустя год кресло снова внезапно появилось в кабинете Чубака. Фрейзер отрицает свою причастность. Она подозревает, что подчиненные не разыгрывают ее из-за ее руководящей должности, но готовят шутки ко дню отставки. Она шутила, что в ее первый день после выхода на пенсию может проявиться коварство подчиненных.
Citigroup — американская финансовая корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Citigroup владеет Citicorp, холдинговой компанией Citibank, а также несколькими международными инвестиционными, страховыми и финансовыми компаниями. Citigroup является одним из крупнейших финансовых учреждений США.
Фрейзер возглавила Citigroup в 2021 году и стала первой женщиной на посту руководителя крупного американского банка. Как отмечает WSJ, сейчас ее должность — одна из самых сложных в финансовой сфере из-за претензий регуляторов, сокращения 20 тыс. сотрудников, колебания цен на акции компании и упадка морального духа среди подчиненных.
Некоторые топ-менеджеры выразили опасение, что шутки Фрейзер могут ошибочно быть восприняты как слишком жесткие на фоне проблем Citigroup, но отмечают: ее приоритетом является серьезная работа по исправлению ситуации, а она уверена в необходимости сплочения команды с помощью юмора.
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