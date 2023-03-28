Работодатели стали меньше ценить чувство юмора потенциальных сотрудников

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Каждый второй работодатель (51%) в России считает чувство юмора преимуществом для соискателя — в 2009 году такой позиции придерживались почти двое из трех рекрутеров, свидетельствуют результаты опроса SuperJob (есть у РБК). В каждой третьей компании (32%) чувство юмора не расценивается как дополнительный аргумент в пользу потенциального сотрудника.

В исследовании участвовали 1000 менеджеров по персоналу и 1600 экономически активных россиян, которые считают, что у них есть чувство юмора. Опрос проводился в 254 населенных пунктах по всей России с 14 по 24 марта.

Работодатели стали реже рассматривать удачно пошутившего на собеседовании кандидата как более успешного — рейтинг этого качества упал на 13 п.п. по сравнению с 2009 годом и на 4 п.п. — по сравнению с 2021-м.

При этом 58% россиян с чувством юмора уверены, что эта черта помогает им в карьере. Так, среди опрошенных с доходом более 80 тыс. руб. в месяц 65% признались, что их профессиональному росту способствовало «в том числе и умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот». Чувство юмора больше ценят респонденты старше 45 лет: в данной возрастной категории эту характеристику считают важной 61% опрошенных, а среди наиболее молодых кандидатов (до 24 лет) — лишь 51%.

В декабре 2022 года 42% опрошенных признались, что работа иногда снится им по ночам, особенно часто — молодым сотрудникам.

Женщинам работа снится чаще, чем мужчинам (47 против 38%). Среди молодежи до 24 лет 61% респондентов видят сны о работе, а среди россиян старше 45 лет таких людей только 37%. С ростом зарплаты «рабочие» сны беспокоят сотрудников реже: такие сновидения видят 46% опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. и только 40% людей с зарплатой от 80 тыс. руб.

