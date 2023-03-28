Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Ким Чен Ын приказал увеличить производство материалов для ядерного оружия Политика, 05:04
Работодатели стали меньше ценить чувство юмора потенциальных сотрудников Общество, 05:00
Пентагон отказался обнародовать видео с тремя сбытыми над Аляской НЛО Политика, 04:47
Болтон в вопросе о ядерном оружие в Белоруссии напомнил о Калининграде Политика, 04:17
В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК Общество, 04:06
В Британии башню XIX века во второй раз отодвинут от побережья Общество, 03:44
Ученые предрекли «очень долгий период трудностей» для должников Китая Экономика, 03:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В ДТП с автобусом в Саудовской Аравии погибли не менее 20 человек Общество, 03:08
Атомный авианосец США принял участие в совместных с Южной Кореей учениях Политика, 02:47
Bloomberg узнал о подозрениях контрразведки США против первой жены Трампа Политика, 02:38
В Альянсе турагентств России предупредили о подорожании отдыха в Сочи Общество, 02:02
Bloomberg узнал о санкциях Евросоюза против молдавских олигархов Финансы, 01:40
В Думу внесли проект об отмене полученного в фиктивном браке гражданства Общество, 01:26
Правительство Британии запретит «веселящий газ» Общество, 01:03
Общество ,  
0 

Работодатели стали меньше ценить чувство юмора потенциальных сотрудников

Работодатели стали реже рассматривать чувство юмора как преимущество кандидата
Фото: Jacob Lund / Shutterstock
Фото: Jacob Lund / Shutterstock

Каждый второй работодатель (51%) в России считает чувство юмора преимуществом для соискателя — в 2009 году такой позиции придерживались почти двое из трех рекрутеров, свидетельствуют результаты опроса SuperJob (есть у РБК). В каждой третьей компании (32%) чувство юмора не расценивается как дополнительный аргумент в пользу потенциального сотрудника.

В исследовании участвовали 1000 менеджеров по персоналу и 1600 экономически активных россиян, которые считают, что у них есть чувство юмора. Опрос проводился в 254 населенных пунктах по всей России с 14 по 24 марта.

Работодатели стали реже рассматривать удачно пошутившего на собеседовании кандидата как более успешного — рейтинг этого качества упал на 13 п.п. по сравнению с 2009 годом и на 4 п.п. — по сравнению с 2021-м.

При этом 58% россиян с чувством юмора уверены, что эта черта помогает им в карьере. Так, среди опрошенных с доходом более 80 тыс. руб. в месяц 65% признались, что их профессиональному росту способствовало «в том числе и умение удачно пошутить или к месту рассказать анекдот». Чувство юмора больше ценят респонденты старше 45 лет: в данной возрастной категории эту характеристику считают важной 61% опрошенных, а среди наиболее молодых кандидатов (до 24 лет) — лишь 51%.

В декабре 2022 года 42% опрошенных признались, что работа иногда снится им по ночам, особенно часто — молодым сотрудникам.

Женщинам работа снится чаще, чем мужчинам (47 против 38%). Среди молодежи до 24 лет 61% респондентов видят сны о работе, а среди россиян старше 45 лет таких людей только 37%. С ростом зарплаты «рабочие» сны беспокоят сотрудников реже: такие сновидения видят 46% опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. и только 40% людей с зарплатой от 80 тыс. руб.
 

Читайте на РБК Pro
Девять признаков, при которых надо бежать от психотерапевта
Баллы за интерес: как оценить, готов ли потенциальный клиент к покупке
Жонглируем ценами: как компании получить фору в конкурентной борьбе
Почему серым кардиналом в компании часто оказывается финансовый директор
Теги
работа юмор рекрутинг
Материалы по теме
Зарплатные ожидания удаленщиков обогнали офисных работников
Общество
Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда
Общество
«Северсталь» повысит зарплаты сотрудникам
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter