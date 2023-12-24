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Глава МВД Великобритании извинился за шутку о наркотиках для жены

Глава МВД Великобритании Клеверли извинился за шутку о наркотиках для жены

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли извинился за шутку о том, что накачал жену наркотиками в день, когда правительство пообещало ужесточить наказания за изнасилование на свидании. Об этом пишет The Times.

Клеверли сказал женщинам, присутствовавшим на приеме на Даунинг-стрит, что наличие небольшой дозы «рогипнола» в напитке его жены «на самом деле не является противозаконным, если там совсем чуть-чуть». Он также попытался пошутить, что секрет долгого брака заключается в том, чтобы постоянно держать супругу под «легким успокоительным» — тогда она «никогда не сможет осознать, что есть мужчины получше».

«Рогипнол», как уточняет издание, используется насильниками на свиданиях. Они на законных основаниях приобретают препарат седативного действия, заставляющий человека заснуть, а затем добавляют его в напитки будущих жертв.

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Фото:Bernard Richebe / theatreedouard7.com

Правозащитники призвали премьер-министра Великобритании Риши Сунака провести расследование в отношении Клеверли. Председатель организации против наркотиков и алкоголя Spike Aware UK Колин Маки заявил, что слова Клеверли «ужасны для министра внутренних дел».

В тот же день министр заявил, что употребление наркотиков является серьезным правонарушениям. Он пообещал защищать женщин от изнасилований и назвал это одним из своих главных приоритетов на посту министра внутренних дел.

Джеймс Клеверли стал министром внутренних дел 13 ноября 2023 года. До этого он занимал должность главы МИД Великобритании и министра образования.

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Теги
Джеймс Клеверли Великобритания наркотики изнасилование
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