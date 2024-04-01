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Бондарчук возглавил комитет фонда для инвестиций ₽8 млрд в кино

Бондарчук возглавил комитет фонда РФПИ и НМГ для инвестиций ₽8 млрд в кино
Продюсеры смогут быстрее находить инвестиции благодаря новому фонду от РФПИ и НМГ, куда вложат до ₽8 млрд. Ранее владельцы торговых центров попросили нарастить выпуск фильмов для избегания «масштабного кризиса» в кинопроизводстве
Фёдор Бондарчук
Фёдор Бондарчук (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Национальная медиа группа (НМГ) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о создании совместного Коммерческого фонда развития кино и анимации. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе.

В фонд инвестируют до 8 млрд руб., его главной задачей станет финансовая поддержка производства российских полнометражных фильмов для коммерческого проката в кинотеатрах. Первоначальный отбор проектов будет проводить НМГ, финальное решение примет контентный комитет фонда с представителями РФПИ и НМГ, его возглавит режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Создатели фонда рассчитывают, что время на поиск инвесторов для создания фильмов значительно сократится, инвестиции позволят реализовывать более технологически продвинутые проекты, адаптированные под наиболее популярные форматы, и благодаря этому получится создать киноленты, которые будут интересны не только в России, но и в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Российские киноленты и анимационные фильмы пользуются высокой популярностью у зрителей и приносят большие кассовые сборы, рынок производства фильмов в стране растет, востребованность качественного контента открывает новые возможности для талантливых режиссеров, сценаристов и продюсеров, отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Совместный Фонд с НМГ, с одним из ведущих медиахолдингов, отберет и поможет реализовать проекты с самым высоким потенциалом, что позволит увеличить долю российской кинематографической продукции на внутреннем рынке», — добавил Дмитриев.

Как государство поддерживает российское кино

Российские производители полнометражного кино могут претендовать на два основных вида поддержки от государства: субсидии от Минкультуры и Фонда кино.

  • Минкультуры, как отмечают в пресс-службе министерства, поддерживает производство малобюджетного авторского кино, «уделяя особое внимание дебютантам, детскому и юношескому кино, а также проектам, направленным на духовно-нравственное и патриотическое воспитание поколений».
  • Фильмы при поддержке Фонда кино, как пояснили РБК в пресс-службе Минкультуры, создаются для широкой зрительской аудитории и предполагают «более высокие кассовые сборы». Субсидии могут быть возвратные и безвозвратные, то есть не требующие возвращения от продюсеров после проката картины.

В прошлом месяце Союз торговых центров (СТЦ) попросил правительство поддержать выпуск до 2030 года дополнительных 550 российских фильмов с общим бюджетом около 200 млрд руб., чтобы избежать «масштабного кризиса в ряде отраслей креативной экономики, в том числе в кинопроизводстве».

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Авторы обращения указали: сокращение количества фильмов после отказа зарубежных правообладателей от работы в России стало причиной резкого падения доходов от посещаемости и арендной платы. По их данным, строительство новых кинотеатров остановилось, а владельцы некоторых уже существующих переоборудуют часть помещений, чтобы не допустить простоя. Частично коллапса удалось избежать благодаря практике предсеансного обслуживания, когда зарубежные киноленты все-таки показываются, но неофициально, однако такое решение «временное, ненадежное, доступное не всем киносетям и не позволяющее индустрии развиваться», сказано в письме.

Российские киноленты хоть и вызвали массовый ажиотаж, по «количеству и качеству» не могут полностью заместить западные, объяснил вице-президент СТЦ Павел Люлин.

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Федор Бондарчук РФПИ НМГ кино
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